Gabriel Boric: “Yo prefiero las constituciones más simples, que son de mínimos comunes”

“Todos hemos estado muy contentos por ver cómo hemos ir corriendo las barreras de lo posible, pero entender que la pega que viene por delante es tremendamente desafiante”. Así se refirió Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social y uno de los líderes del Frente Amplio, sobre la aprobación del proyecto del retiro del 10% de las AFP.

El pasado jueves, el diputado participó de Conversaciones LT como parte del ciclo Tres miradas sobre el futuro de la centroizquierda, y analizó lo que se viene con el plebiscito y también del futuro de la centroizquierda y las posibles alianzas que puedan surgir en su partido.

Sobre si retirará su 10%, Boric indica que no.

“Yo no voy a retirar mi 10%, tengo el privilegio de no necesitarlo, y creo que lo que defendimos permanentemente”, expresó. “Estoy muy tranquilo con la coherencia con que defendimos este proyecto, porque siempre dijimos que llegamos a este lugar producto de la incapacidad del Gobierno de ver la universalidad de la crisis, y ver cómo la clase media que ha sido golpeada también por ella, no está recibiendo los apoyos del Estado”.

Con la votación, indicó, “se profundizó la democracia”.

“Evidentemente estamos con una Constitución que está haciendo agua por todas partes, una Constitución que está crujiendo, y que grita permanentemente su necesidad de ser transformada. Yo creo que eso hay que derivarlo por caminos institucionales justamente en el plebiscito de octubre (...) Tenemos que volver a devolver de sentido las instituciones, y para eso se requiere una reconexión con la gente a la que se supone representa”, expresó.

Sobre los dichos del expresidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien en Conversaciones LT llamó a la cautela, indicando que “vamos (la centroizquierda) a tener que luchar contra el triunfalismo. Se va a pensar que siendo mayoría vamos a poder hacer cualquier cosa”, Boric expresó que hay que buscar mecanismos, pues ahora mucha gente tiene ganas de participar y han generado asambleas en sus barrios y diferentes instancias para poder expresar su opinión.

“Y yo además creo que hay que bajar las expectativas del contenido mismo de lo que vaya a emerger del proceso constituyente”, indicó. “A mí lo que me parece más importante es que vamos a lograr construir una Constitución de mínimos comunes compartidos, y lo que no entre dentro de la constitución va a ser entregado al debate político cotidiano posterior”.

Sobre este punto, Boric explicó que se refiere a que no todos podrán obtener lo que quieran, y que por lo mismo se debe ser capaz de estar de acuerdo con ello.

“Tengo grandes expectativas del proceso constituyente, y tengo mucha esperanza puesta en el proceso constituyente, que no se agota en el solo texto constitucional que termine emergiendo y termine plebiscitando”, indicó. “Y por lo tanto cuando digo ‘bajar las expectativas’ me refiero a que nadie va a obtener el 100% de lo que quiere”.

“Y hay ciertos puntos que son hoy día polémicos en la sociedad chilena en donde puede que no se llegue acuerdo y tenemos que ser capaces de estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo y seguir conviviendo juntos”, agregó.

“Nosotros vamos a trabajar por tener la mayoría más contundente, pero incluso aunque tuviéramos más de los dos tercios, eso no se trata que el otro tercio o el tercio que no sea parte de la mayoría, tenga que quedar absolutamente eliminado de los debates. Creo que es super importante enfrentar el proceso constituyente de convencer y ser convencido también”, sostuvo.

Sobre la constitución en sí, indica que le gustan “las más simples”.

“Yo prefiero las constituciones más simples que son de mínimos comunes, que logran hacer un equilibrio, un balance de poderes manteniendo la independencia de cada uno”, explicó.

“Que se refieren no solamente a los poderes, sino también a la descentralización, al régimen político y a un catálogo de derechos que sea contundente, pero que sea efectivo también (...) Por eso es importante entender que en la constitución ningún sector va a lograr todo lo que quiere”.

“Y esto para mí es un principio importante en la política, es entender de que acá no se trata de cada uno gane su 100%”, agregó.

Alianza con otros partidos

Acerca las posibilidad de formar una alianza con los otros partidos, el diputado indicó que éstas tienen que ser “en función de ideas compartidas y de programas por todos conocidos”.

“Por lo tanto la primera tarea es tener esas discusiones, y lo que estamos tratando de incentivar y promover desde el Frente Amplio - y me consta que hay algunas instituciones que también lo están haciendo desde otros partidos - es justamente dar esos debates”, indicó.

“No tiene sentido que yo diga ‘con este sí, con este no’ si es que no tengo certeza respecto a qué lo que piensa. Hoy día nos encontramos la gran mayoría de la Oposición en torno a ciertos principios comunes en el proyecto del 10% y en la necesidad de un cambio al sistema de pensiones. Eso es un avance, y yo creo que hay que consolidar ese avance”.

Según expresó el líder del Frente Amplio, para una propuesta país “se requiere mucho más que una alianza electoral, se requieren ideas compartidas, principios compartidos”.

Sobre ir en conjunto o solos como partido, Boric indicó que “es muy claro que como Frente Amplio no nos bastamos a nosotros mismos”.

“El primer desafío para cualquier fuerza político es aumentar sus niveles de representatividad mediante un trabajo que esté imbricado en los territorios y luchas sociales que están surgiendo por todas partes”, sostuvo. “Si no somos capaces de vincularnos con eso al final la disociación es tan grande entre gobernante y gobernado que las instituciones vuelven a crujir”.

Ese fue un poco el escenario de lo que pasó el 18 de octubre del año pasado con el estallido social, señaló.

“El 18 de octubre creo que todos fuero interpelados, el Frente Amplio por cierto también. Y por lo tanto no hay que confiarse en eso, en la ultima elección votó el 40% de los que estaban habilitados para hacerlo, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo siempre presente porque no nos podemos quedar tranquilo con la democracia de baja intensidad que hemos tenido hoy día”, expresó.

En términos electorales, reitera, “claramente no son suficientes” con ellos mismos, y es por eso que deben explorar alianzas.

“Se han tenido conversaciones con diferentes partidos, con diferentes espacios, pero todavía es muy pronto para anunciarlo, no hay nada zanjado aún, y es parte de un debate en curso donde está por un lado el Frente Amplio, está la UPC - que es el pacto de los Regionalistas Verdes con el Partido Comunista -, está la Convergencia Progresista, y por el otro lado está la Democracia Cristiana. Entonces hay diferentes oposiciones que se han logrado encontrar en torno a un proyecto, y que yo espero que tengamos conversaciones más de fondo sobre si es posible tener programas comunes o no”.

Al ser cuestionado acerca de cuáles son sus mínimos comunes para formar esa alianza entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y la DC, Boric señala que es muy pronto y no han tenido la discusión, pero que sabe cuáles son sus mínimos comunes.

“Uno: un sistema de salud. Yo creo que una cosa que ha demostrado la pandemia que el sistema público era más robusto de lo que se pensaba y que el sistema público es hacerlo que crezca y que se entregue una mayor justicia en la salud sin importar los recursos que se tengan”, expresó. “En ese sentido, yo soy partidario de avanzar hacia un seguro único de salud en donde las isapres pasen a tener un rol de seguros complementarios”.

En segundo lugar, indicó, “avanzar hacia un sistema solidario de seguridad social, no solamente de pensiones en torno al ahorro individual forzoso”.

“La nueva constitución yo creo que va a ser un punto de encuentro importante. Y en la nueva constitución vamos a tener debates que son interesantes que no necesariamente tiene todo que polarizar y estar blanco y negro, tiene mucho blanco y negro, hay mucho intermedio”, agregó.

Otro punto, indicó, es la forma de gobierno.

“Creo que hay bastante consenso en avanzar este presidencialismo exacerbado que tenemos, sino hacia ya sea un parlamentarismo moderado o semi parlamentarismo”, explicó. “Cuáles son exactamente los componentes de ese sistema político, está por verse, está por discutirse”.

Otro de los mínimos comunes a su parecer, es el medioambiente. “Es importante entender en que no podemos seguir creciendo a costa de la destrucción del medioambiente, y eso es un debate que estábamos dando en todo el mundo”.

“La pandemia borró ese debate, pero el reloj sigue corriendo y seguimos con ese riesgo medioambiental del cambio climático que es tremendo”, agregó

Otro mínimo común que a su parecer no puede faltar, indicó, es el feminismo.

“Yo no pretendo erigirme vocero de esto, pero el feminismo sin lugar a dudas ha permeado y debe seguir haciéndolo en todos los partidos políticos, y todos los que somos hombres en particular debemos preguntarnos y repreguntarnos toda nuestra formación y nuestra estructura mental y de conducta permanente en torno a los principios del feminismo”.