Galilea llama al orden y descarta fuga de militantes en apoyo a Kast tras descuelgue de senador Kusanovic y Carlos Larraín

Desde el Congreso, el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, acalló la postura del senador Alejandro Kusanovic, que pese a unirse a la militancia RN en febrero, se desmarcó del apoyo institucional a Evelyn Matthei y anunció su voto a favor del candidato republicano, José Antonio Kast.

Las declaraciones del legislador no son la primeras que evidencian un desorden al interior de Chile Vamos. La semana pasada, el diputado Andrés Celis (RN) deslizó la idea de impulsar a Kast como candidato único del sector. Lo propio hizo el expresidente de RN, Carlos Larraín, quien también transparentó su respaldo a Kast y, por lo mismo, fue denunciado al tribunal supremo del partido.

A estos episodios se suma la carta de un grupo de alcaldes de la coalición que manifestaron su “preocupación por cómo la izquierda extrema ya ha resuelto su hegemonía en torno a una sola candidatura presidencial”.

En este escenario, Galilea reprochó la postura de Kusanovic y descartó una fuga de respaldos hacia Kast.

El senador partió diciendo: “Hoy día hemos tenido una noticia muy lamentable de un senador que recién empezaba a militar en el partido y no han pasado pocos meses y decide tomar una decisión que es contraria a lo que el consejo general decidió por inmensa mayoría".

Galilea agregó que “la buena política no son asuntos individuales, sino que son colectivos".

El líder de la tienda afirmó que el senador fue enviado al tribunal supremo de RN y que están estudiando su permanencia en el comité del Senado.

“No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo, es una falta total de sentirse militante de Renovación Nacional”, zanjó.

Respecto al descuelgue de Larraín, el presidente de RN señaló: “Carlos Larraín y el senador Kusanovic son muy amigos, así que no me sorprende esa posición común entre ellos. No sé si lo pensaron juntos o si lo planificaron, pero no me llama la atención por la relación que tienen entre ellos dos".