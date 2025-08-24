Galilea sobre RN y un posible gobierno de Kast: “Tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, afirmó que su partido buscará apoyar reformas clave de un eventual gobierno de Evelyn Matthei, pero advirtió que, en caso de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, el candidato republicano “tendrá que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano”.

Consultado en Mesa Central sobre qué ocurriría si la candidata de Chile Vamos no llega a La Moneda y el republicano se convierte en presidente, Galilea sostuvo que “uno mira los programas de gobierno, porque han salido algunos análisis de las principales medidas de Matthei y de Kast. La verdad es que en muchas cosas hay similitudes, pero donde se producen las grandes diferencias es en cómo se aterriza esto a la política cotidiana”.

En ese sentido, el timonel de RN destacó que su partido busca contribuir a la concreción de reformas clave, asegurando que “después de los dos procesos constitucionales, todos los partidos nos preguntamos: ¿qué hacer?“.

“Chile Vamos, y parte de lo que dijo Evelyn Matthei, es tratar de que este gobierno logre sacar cosas importantes bien hechas, como la reforma de pensiones, una ley de 40 horas bien diseñada o leyes de seguridad, como la Ley Nain Retamal, clave para la protección de la policía”, señaló.

Galilea aprovechó de cuestionar esta postura con la de la Republicanos, afirmando que “la posición política del Partido Republicano fue decir a todo que no, porque soy un opositor y quiero que a este gobierno le vaya mal. A nosotros, como Chile Vamos, nos interesa que a todos los gobiernos les vaya lo mejor posible”.