Galli y rechazo de acusación contra Pérez en el Senado: “Se reparó una injusticia en la que incurrió la Cámara de Diputados”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al rechazo por parte de la sala del Senado a la acusación constitucional presentada contra el exministro del Interior, Víctor Pérez. “Valoramos la responsabilidad con la que actuó el Senado, la reparación de una injusticia en la que incurrió la Cámara de Diputados”, expresó la autoridad en un punto de prensa.

A su juicio, el libelo presentado contra Pérez “no evaluaba su gestión”. “Anunciaron una acusación en su contra cuando llevaba 30 días de gestión y la presentaron cuando llevaba 30 días de gestión. Claramente la intencionalidad era política y dañar al gobierno”.

Galli valoró a los senadores Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro (ambos de la bancada DC) que descartaron los fundamentos del proceso iniciado contra el exministro y votaron en contra en los tres capítulos del libelo.

El subsecretario expresó que los parlamentarios que votaron a favor no entienden “lo que significa ejercer el gobierno y el rol de ministro del Interior y Seguridad Pública”. “Estamos 100% dispuestos que se nos evalúe exigentemente pero no a los 30 días, no a los 80 días ni con el fin de dañar al gobierno políticamente. Eso se hizo con el ministro Víctor Pérez y eso es lo que se reparó ayer con una mayoría en el Senado”.