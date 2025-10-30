“Genera una incertidumbre tremenda”: vocera de gobierno por rechazo de la oposición a las partidas del Presupuesto 2026

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó como “preocupante” el rechazo en la comisión mixta a las partidas del Presupuesto 2026, y afirmó que esto genera una “incertidumbre tremenda” ante lo que pasará con el gasto público.

Tras una reunión con productoras floricultoras pertenecientes a la Asociación Gremial de Peonías del Valle Central, la secretaria de Estado fue consultada respecto a lo sucedido en el Parlamento, cuando la oposición se cuadró y rechazó las propuestas presupuestarias.

“La ley de Presupuesto es una de las leyes más importantes que se discuten y aprueban en el Congreso Nacional, porque define el gasto público, es decir, cómo destinamos el impuesto que pagamos todos los chilenos a salud, educación, pensiones, trabajo, seguridad, inversiones, infraestructura, etc.”, explicó.

“Por lo tanto, el que se haya dado un rechazo completo, prácticamente a todas las partidas por parte de la oposición, es preocupante, es preocupante para los chilenos y chilenas, porque genera una incertidumbre tremenda respecto a qué va a pasar con el gasto público”, indicó Vallejo.

En esa línea, coincidió con los dichos que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó en la mañana de este jueves, y mencionó que “hay una contradicción muy grande en los planteamientos de la oposición, porque públicamente se presiona mucho a reducir más el gasto público, pero al mismo tiempo se demanda aumento de gasto en, por ejemplo, reponer la cláusula republicana u otras partidas”.

“Lo que nosotros necesitamos es que ellos (oposición) se pongan de acuerdo en cuál es la propuesta para resolver cómo destrabamos el debate de la ley de presupuestos. Sin embargo, el Ejecutivo va a seguir, como siempre, dialogando para encontrar un acuerdo”, aseveró.

Asimismo, la ministra Vallejo afirmó que seguirán conversando con parlamentarios oficialistas porque ellos “sí han tenido varias propuestas sobre la mesa”, y que buscarán recogerlas y perfeccionarlas para mejorar la Ley de Presupuestos.