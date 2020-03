Giorgio Jackson informa que su examen por coronavirus salió negativo: “Hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio”

Ayer el diputado Miguel Crispi (RD) informó que su compañero de partido Giorgio Jackson se había sometido al examen del coronavirus tras haber viajado a España donde se reunió con los dirigentes políticos Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta última anunció ayer que dio positivo a la enfermedad.

Un anuncio que fue criticado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien a través de su cuenta de twitter arremetió contra el parlamentario: “Tiene poco sentido hacer el examen si la persona no tiene síntomas, y puede generar una falsa sensación de seguridad, dejando de hacer la cuarentena que corresponde”, sostuvo ayer el titular de la cartera.

Y hoy, también mediante Twitter, Jackson dio a conocer que el examen salió negativo para el Covid-19. “Hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio. Quiero agradecer al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía”, indicó.

Agregó que “probablemente vengan días o semanas tensas para su labor (personal médico), por lo que debemos hacer todo lo posible por colaborar con su trabajo y seguir sus protocolos y recomendaciones. Si presentan síntomas o tuvieron contacto con alguien que dio positivo en coronavirus, avisar a centro más cercano”.

Finalmente, el parlamentario del Frente Amplio hizo un llamado “a seguir tomando las medidas de precaución: lavarse las manos con jabón, no tocarse la cara, evitar toser con la mano y guardar distancia prudente con otras personas en espacio público. Evitar los efectos exponenciales de pandemia depende de todas y todos”.