Gobernador de Antofagasta por crisis migratoria: “No hemos tenido autoridades del nivel central que logren controlar los procesos (...), ha existido un desgobierno”

La crisis migratoria en el norte del país ha tomado especial relevancia y se ha ido agudizando durante los últimos días, especialmente después de un ataque perpetrado -a manos de cuatro venezolanos- en contra de dos carabineros que realizaban un control policial por drogas, lo que gatilló una serie de protestas en la ciudad de Iquique.

La imagen de dicha ciudad movilizada y paralizada, al igual que Arica, desencadenó, en primer lugar, cierta tensión entre el gobierno de Sebastián Piñera y la administración entrante de Gabriel Boric -puntualmente por la Ley de Migraciones-, en segundo lugar la visita a la zona del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

También significó un alto a las vacaciones del actual Mandatario para encabezar una reunión de forma telemática con gremios y autoridades de la capital de Tarapacá, y, en cuarto lugar, el anuncio de nuevas medidas por parte del Ejecutivo para hacer frente a la situación, entre las cuales se encuentra una mayor dotación policial, operativos en barrios “conflictivos” y mayores recursos para la fiscalía.

Es en ese escenario que la mañana de este viernes autoridades de la Región de Antofagasta y organizaciones sociales liderados por el gobernador, Ricardo Díaz, abordaron las gestiones establecidas para combatir la sensación de inseguridad de la población.

El gobernador Díaz fue crítico desde el comienzo de sus declaraciones: “La verdad es que no hemos tenido autoridades del nivel central que hayan logrado controlar los procesos migratorios (...) ha existido un desgobierno y lo que tenemos que hacer es ver como ordenamos los procesos migratorios.”, dijo y apuntó que dentro de las medidas que se necesitan es un adecuado control de fronteras y la detección de antecedentes de quienes ingresan al país. En ese sentido aseguró que se han mantenido conversaciones con la oficina de migración de la región para generar un plan de acción.

En una línea similar, comentó que cuando el ministro Delgado visitó la zona, desde la gobernación se planteó la instalación de albergues provisorios para la toma de PCR y la toma de antecedentes. Sin embargo, “eso funcionó más o menos bien hasta enero, desde ahí hemos visto una ausencia de este tipo de políticas y hemos visto un desgobierno, ahí es donde ha faltado la acción del actual gobierno”.

La autoridad regional también apuntó directamente a la exgobernadora regional, Katherine López, y a los delegados presidenciales indicando que “si alguien quiere buscar un responsable a lo que pasa, al colapso migratorio, debiera mirar a la que fue gobernadora en esta región, debieran mirar a los que son delegados presidenciales, puesto que ellos no supieron controlar este proceso, no supieron tomar los antecedentes, no supieron generar las condiciones para una migración segura, ahí está la responsabilidad”.

Finalmente, afirmó que la percepción de inseguridad ha aumentado, razón por la cual el gobierno regional se ha articulado con la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros para trabajar en conjunto. “El gobierno regional va a hacer las inversiones necesarias para brindar la mayor presencia de las policías en nuestras poblaciones”.

Desde la PDI, el prefecto inspector Hernán Solís, comunicó que se han maximizado los esfuerzos para realizar fiscalizaciones y que también se han aumentado las dotaciones en los pasos fronterizos de la región. “Entendemos que el fenómeno que afecta la región vecina, si se aplica la estrategia de este minuto, puede generarse una masividad para esta región (Antofagasta), pero hasta el minuto lo que hemos detectado es que esa es una región de tránsito”, detalló.

En tanto, el general de la II Zona de Carabineros, Carlos González Tiska, dijo que, respecto a la situación delictual, y de acuerdo a los análisis estadísticos de la región, hay una disminución en algunos delitos de connotación social, no obstante, ha aumentado la violencia en otros.

“Como Carabineros tenemos servicios preventivos y tenemos todo nuestro despliegue orientado para atacar a esos delitos que estadísticamente están en alza”, mencionó, e hizo hincapié en los buenos resultados en cuanto a control de drogas, recuperación de armas y desarticulación de organizaciones criminales, además de la incorporación de nuevos medios logísticos y el desarrollo de proyectos en conjunto con la gobernación regional.