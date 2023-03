Gobernador de La Araucanía dice que el Ejecutivo “tiene que evaluar” decretar estado de sitio en su región

Esta mañana, el gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, consideró que el estado de sitio en dicha región “es una opción que el gobierno tiene que evaluar”.

Esto, tras una serie de atentados registrados el domingo y la madrugada de ayer, donde se quemó una capilla, una escuela y cinco maquinarias.

La noche del domingo Carabineros fue alertado por la quema de una camioneta en el cruce Quechereguas, en la comuna de Ercilla. A eso de las 4:50 del lunes que se quemó una capilla católica ubicada en el Kilómetro 6 de la Ruta R-839-S en la comuna de Victoria.

A eso de las 6:00 desconocidos quemaron cinco maquinarias en el fundo Santa Rosa, de propiedad de la CPC. Además, se registró la quema de la escuela La Cardas, en Victoria.

El último hecho registrado en las últimas horas fue un ataque a balazos a un conteiner ocupado por Carabineros.

Por estos hechos, Rivas manifestó que para abordar la seguridad pública en la zona “hay que poner todas las cartas sobre la mesa”.

Sin embargo, puso el énfasis en modificaciones legales para combatir la delincuencia. “Mientras no hagamos una modificación a la ley de inteligencia, mientras no logremos avanzar en las modificaciones a la ley antiterrorista, mientras el Congreso no avance en la ley de usurpaciones, mientras no tengamos una buena ley de reparación de víctimas, la verdad es que la situación que vivimos acá en la región es bastante difícil de enfrentar”.

Reunión con el subsecretario Monsalve

Esta tarde, el gobernador sostendrá una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sin embargo, no adelantó si le solicitará concretamente el estado de sitio.

Consideró, además, que si el gobierno “no lo justifica (el estado de sitio), seguramente tiene que tener una justificación clara”.

Lo que le va a “exigir” a Monsalve, según dijo, es que se necesita “más seguridad a la región de La Araucanía. Me da lo mismo si esto es con estado de excepción, reforzando el estado de excepción, incorporando un estado de sitio o reforzando a las policías con inteligencia”.

Junto con lo anterior, el gobernador “exigió” al Ejecutivo “que rápidamente ponga urgencia a las leyes que son necesarias para enfrentar esta situación”.

Ya sea con los estados de excepción, un refuerzo a las policías o acelerar proyectos de ley, Rivas afirmó que “algo tienen que hacer”, desde el gobierno.