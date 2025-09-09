Gobierno cuestiona reproches opositores a proyecto de presupuesto: “Todavía ni siquiera se ha presentado al Congreso”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó las críticas que ha recibido el proyecto de presupuesto, argumentando que todavía no ha sido presentado en el Congreso.

Un grupo de parlamentarios de oposición, entre ellos, los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) acusaron que los eventuales recortes “asfixiarán a las regiones”.

Por lo mismo, el titular de la cartera llamó a esperar el detalle de la ley y realizar los descargos una vez que el presupuesto esté ingresado en el Parlamento.

Desde La Moneda, Elizalde señaló: “Llama la atención que se critique el proyecto de presupuesto cuando todavía no se ha presentado. Finalmente, nosotros siempre pedimos que el debate sea con información veraz y con datos precisos. Entonces, se critica el proyecto de presupuesto para el próximo año cuando todavía ni siquierase ha presentado".

En esa línea, añadió: “De todas maneras, el gobierno ha sido explícito respecto a la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal, porque finalmente es un patrimonio que entre todos tenemos que cuidar. Hemos visto la experiencia de otros países de la región que no han actuado de la misma forma y finalmente sus ciudadanos han terminado pagando las consecuencias”.

“No olvidemos que en el primer año había un descalzo absoluto, un déficit significativo y el ministro Marcel adoptó una serie de medidas. Esto es, fortalecer el gasto social siempre muy responsable respecto del uso de los recursos”, precisó.