Gobierno defiende alusión de Boric a Kast en cadena nacional por Presupuesto 2026: “Es totalmente pertinente”

Presidente Gabriel Boric junto a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA GABRIEL BORIC JUNTO A LA MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El gobierno defendió y justificó la alusión indirecta -sin nombrarlo- que hizo la noche de este martes el Presidente Gabriel Boric al candidato republicano José Antonio Kast en la cadena nacional en que dio a conocer el Presupuesto de la Nación 2026.

En su alocución al país, el Mandatario defendió la propuesta enviada al Parlamento y planteó que “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren”.

Para luego señalar que “por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU (Pensión Garantizada Universal)”.

La réplica de Kast al Jefe de Estado no tardó en llegar. Tomando el guante, el aspirante a La Moneda señaló en X: “No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”.

Así, en diálogo con radio Cooperativa, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en esta jornada respaldó los dichos de Boric. “Cuando en este debate se instala esta idea de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, sin decir cómo, es una promesa sin plan. Y una promesa sin plan es una promesa vacía que puede tender a confundir o poner en riesgo cuestiones que son de gasto muy importantes”.

“Lo que hace el Presidente es totalmente pertinente. No es atacar a una persona, es debatir en torno a una idea que se presenta en el contexto de un debate de una ley muy importante y que no tiene asidero en cómo se maneja la Ley de Presupuestos”, defendió.

-Y eso justificaría, entonces, entrar en la campaña porque, le insisto, se trata de irresponsable la propuesta del candidato republicano y él de inmediato responde. O sea, se le abre un flanco de prescindencia evidente (al Presidente).

Ante la nueva consulta, la portavoz del Ejecutivo señaló: “Es que es inevitable que estas propuestas que surgen en contexto electoral no contaminen una discusión que es de ahora y que es de nuestro gobierno, que es la Ley de Presupuestos”.

En ese sentido, apuntó que “lo refuerza el Presidente es llamar a un debate serio y responsable en el uso de los recursos de todos los chilenos, los recursos fiscales, porque siguen habiendo necesidades muy importantes en nuestra población que hay que cubrir. Entonces, eso yo creo que justifica totalmente la alusión a este debate que hace el Presidente”.