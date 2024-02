Gobierno desdramatiza declaración de Carlos Contreras contra Miguel Crispi: “No hay nada nuevo”

Este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la declaración que hizo el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras a La Tercera, en donde aseguró -desde la cárcel- que el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, habría omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Gabriel Boric. Todo eso en el marco del denominado caso líos de platas.

“La verdad es que no vamos a agregar nada nuevo, porque no hay nada nuevo que agregar. El asesor del segundo piso está hoy día con su abogado respectivo. Hay una investigación, hay audiencias, como en todo proceso judicial. Y no tiene ningún sentido responder cada cierto tiempo algo que es básicamente la misma situación, como sucede con los déjà vu”, acotó la secretaria de Estado.

Consultada sobre si el Ejecutivo “ponía las manos al fuego” por Crispi, la titular de la Segegob cuestionó: ¿Qué antecedente nuevo, que no sea la declaración de una de las personas que están siendo investigadas, tenemos para que esa pregunta tenga alguna posibilidad? No, no hay nada de cambio en la respuesta por parte del gobierno. La verdad es que no hay cambio en aquello”.

La ministra, además, dijo que la permanencia o salida del RD de su cargo “es una definición exclusiva del presidente de la República”.

Crispi declarará este miércoles ante la Fiscalía

El jefe de asesores de Presidencia retornó este lunes a La Moneda luego de sus vacaciones. Tras su regreso, no sólo tendrá que hacer frente a las críticas políticas, sino que este miércoles 21 de febrero está citado a declarar, en calidad de imputado, ante el fiscal Cristián Aguilar.

Crispi se suma al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, quienes también deberán declarar esta semana como imputados en el caso de líos de platas.

Al respecto, Vallejo apuntó a que “en el momento que se interponen querellas por parte de miembros de la oposición, era una cuestión procedimental que en algún momento hubiesen audiencias, porque es parte de los procesos judiciales frente a este tipo de acciones, que son las querellas”.

“Por lo tanto, era predecible y previsible, no solo por parte del gobierno, sino que de las personas involucradas, y por parte de la justicia, que en algún momento tenían que realizarse audiencias. El cuándo, cómo y qué resultado tenga eso es algo que tendrá que responder o los abogados de las personas involucradas o el Ministerio Público”, acotó.