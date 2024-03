Gobierno mantiene en suspenso decisión sobre Sergio Muñoz

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó la formalización que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó respecto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz.

“Las investigaciones en Chile se llevan en el marco de la autonomía del Ministerio Público y finalmente la justicia en la que se pronuncia. En una democracia, en forma, hay separación de los poderes del Estado. El gobierno en todo caso debe velar porque las instituciones desarrollen su trabajo de manera adecuada, particularmente en lo que respecta a las iniciativas en materia de seguridad, que es un eje central del trabajo que estamos realizando”, manifestó Elizalde al ser consultado por el tema.

El planteamiento esbozado es similar al que optó el Ejecutivo en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego de que el Ministerio Público fijara para el 7 de mayo la formalización de cargos en su contra como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

El mensaje que el gobierno optó por enfatizar ante ese caso fue que “las instituciones son más importantes que las personas”.

“Aquí lo importante es que esta investigación se lleve adelante de manera exitosa y los hechos sean completamente esclarecidos en el marco de la autonomía del Ministerio Público y de los tribunales de justicia”, recalcó Elizalde en La Moneda respecto a Muñoz la tarde de este viernes.

El titular de la Segpres evitó ahondar en el tema, señalando que la ministra del interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá ya había hecho ver la postura del gobierno, minutos antes.

Tohá señaló que se estaban recopilando antecedentes de la situación y reconoció que era algo que al gobierno le “preocupa”.

“Si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, es una causa que lleva la fiscalía y actúa con plena autonomía, al gobierno sí le corresponde y de eso sí nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”, manifestó la titular de Interior.