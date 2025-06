Gobierno reafirma postura por conflicto palestino-israelí y desdramatiza advertencia de EE.UU. previo a cuenta pública

El gobierno del Presidente Gabriel Boric este lunes reafirmó la postura ante el conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza y desdramatizó la advertencia de Estados Unidos previo a la cuenta pública del pasado 1 de junio.

Esto, luego de los dichos del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), en una entrevista con TVN este domingo. En ella, reveló una severa advertencia que hizo el gobierno de Donald Trump de posibles represalias si Chile cortaba relaciones diplomáticas con Israel.

“A mí me llamaron, yo tuve reuniones antes de esto, porque se vislumbraba lo que venía y la advertencia fue que EE.UU. va a tomar represalias contra Chile, graves, económicas”, dijo el senador sobre un encuentro con representantes de la Embajada de EE.UU.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, dijo al respeto: “Solo por precisar y que no genere ninguna duda, no se han roto relaciones diplomáticas con Israel, sino que se anunciaron una serie de medidas como el retiro de los agregados militares y las que conocimos en la cuenta pública”.

En ese sentido, sostuvo que la decisión en torno a estas medidas “se hace considerando todos los antecedentes posibles y todos los escenarios de manera muy responsable y donde, como lo señaló el propio Presidente, la defensa de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo ha sido una posición internacional del Estado de Chile que es consecuente con las medidas que se anunciaron durante la cuenta pública”.

Asimismo, recalcó que dichas medidas “se alinean con lo que muchos países están haciendo, en esta materia, frente a una situación en Gaza, que creo todos hemos visto, que es absolutamente injustificable y que tiene que ver con la muerte de miles de civiles, de niños en muchos casos, con una destrucción masiva de infraestructura”.

Respecto de lo dicho por Ossandón, la portavoz (s) del Ejecutivo recalcó: “Sobre las alertas específicas que pueden recibir los senadores, es normal que las embajadas tengan relaciones con los senadores”.

Y luego agregó: “Nosotros tenemos una relación fluida y una conversación permanente con Estados Unidos. El mismo canciller tuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos la semana pasada, si mal no recuerdo. El contenido específico de esas conversaciones se mantienen en el ámbito diplomático y por lo tanto no me puedo referir a ello públicamente, pero sí entregar la tranquilidad de que aquí estamos frente a decisiones que han sido pensadas, informadas y responsables”.

Finalmente, Etcheverry apuntó que “en los hechos podemos decir que no ha habido ninguna consecuencia, ni sanción ni nada por el estilo, respecto de los anuncios. Lo que sí vemos es consistencia en la política internacional de nuestro país en torno a la protección de estos tres valores".