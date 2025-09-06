Gobierno reitera que buscará reponer en el Senado la multa por no votar en elecciones

Tras los rechazos y abstenciones oficialistas a la indicación que establecía la multa por no sufragar en el proyecto de voto obligatorio, el gobierno recalcó esta jornada que buscará reponer esta sanción en el Senado.

Así lo manifestó esta mañana la ministra vocera Camila Vallejo en una actividad realizada en la comuna de Santiago Centro.

Por lo mismo, Vallejo sostuvo: "Esto es un acuerdo que requiere a todas las partes, no solamente del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha estado promoviendo un entendimiento. Nos hubiese gustado, obviamente, que con el Parlamento se hubiera llegado antes un entendimiento total, pero estamos a tiempo de resolver”.

“Esperamos que haya voluntad de resolver y dar tranquilidad a la ciudadanía respecto de cómo se va a operativizar la obligatoriedad del voto a través del cobro de multas , que nuestra mirada tiene que ser con un rango, considerando también el costo de la vida que tienen las personas en nuestro país”, aseveró.

“Por lo tanto, estamos en condiciones de poder avanzar independientemente de lo que sucedió en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque nosotros vamos a insistir, obviamente, en que el acuerdo sea respaldado en el Parlamento después de meses discutiendo esto”, agregó.

Luego, añadió: “Es un acuerdo que implica discutir sobre el cambio de la composición del padrón electoral para las elecciones presidenciales futuras y en esto, obviamente, nosotros tenemos una mirada en torno a que a los extranjeros se les eleven los requisitos para que finalmente sean los chilenos y chilenas los que participen en las elecciones presidenciales. Es un cambio de la composición del padrón, no la obligatoriedad del voto”.

Consultada sobre si cree que se alcance a regir una sanción por no sufragar en las elecciones de noviembre, la ministra respondió que “efectivamente, tiene que alcanzar lo asociado a las multas, evidentemente sí”.