Gobierno se reúne con alcaldes y confirma creación de mesa social Covid-19

La tarde del viernes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó la creación de una “mesa social COVID-19” que será convocada en las próximas horas y donde serían invitados a participar miembros del Colegio Médico y alcaldes, entre otros actores.

El anuncio se dio a conocer luego de que la autoridad, junto al Presidente Sebastián Piñera, sostuvieran un encuentro con los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, Estación Central, Rodrigo Delgado y Padre Hurtado, José Miguel Arellano quienes pidieron al gobierno “extremar las medidas” para enfrentar el Coronavirus. La reunión se produjo luego de que varios jefes comunales solicitaran “cuarentena total” en el país para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Nos parece positivo que el ministro de Salud convoque una mesa social COVID-19 donde se pueda integrar también el Colegio Médico, organizaciones sociales, los municipios y otras instituciones que pueden hacer un aporte importante", explicó Codina.

El alcalde agregó que tienen discrepancias con la conducción del Ejecutivo en esta crisis sanitaria, pero reconoció que “logramos encontrar puntos para que el camino que está llevando nuestro país, sea un camino compartido”. Codina explicó además que les interesa implementar una “cuarentena progresiva” en el país.

En esta línea, Mañalich sostuvo que el término “cuarentena progresiva” acuñado por los jefes comunales “es correcto” y aseguró que el gobierno ha tomado una serie de decisiones que van en esa línea.

“Los alcaldes, después de compartir esta conversación, han concebido la palabra ‘cuarentena progresiva’ que es correcta. En el primer nivel se les pide a las personas que se queden en sus casas, se cierra, como ocurrió hoy día, restoranes, pubs, cines, discoteques para disminuir la posibilidad de que las personas contagien a unas a otras”, explicó.

En un segundo nivel, dijo Mañalich, se forman las “aduanas sanitarias” que son puntos “donde pasa gente por la Carretera Norte a Coquimbo, o los aeropuertos, donde las personas tienen que atravesar un punto de chequeo que tiene potestad decir que pasa o no pasa y se extiende un pasaporte sanitario”, explicó, una medida que fue anunciada hoy durante la mañana.

Y en tercer lugar, aseguró el ministro, “viene efectivamente lo que llamamos el cordón sanitario, que implica que en una comuna, una ciudad, un barrio, unidades diferentes, no se permite la entrada ni salida de personas que viven ahí”. Una decisión, aseguró, “que vamos a ir tomando y estamos tomando y que está dentro de esta cuarentena progresiva”. Lo último, relató, dentro de esta cuarentena progresiva es “el cierre total de las ciudades”.

“Decretar cosas que van a quedar en el papel no es el mejor de los caminos”

Respecto a la solicitud de un grupo de alcaldes de las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana de decretar “cuarentenas preventivas” en sus comunas, Codina sostuvo que “estamos de acuerdo con tomar medidas dentro del marco institucional. No tenemos el uso de la fuerza, ni de las policías, (...) Decretar cosas que van a quedar en el papel y no se van a poder implementar, creemos que no es el mejor de los caminos”.

Sin embargo, dijo que entienden “que estos alcaldes están tratando de aislar a sus vecinos”.

El alcalde agregó que “le hemos pedido (al gobierno) ser más drásticos. El costo de la pandemia del Coronavirus no se puede pagar con vidas. se va a tener que pagar con deuda pública y probablemente poco crecimiento económico”.