Gobierno y partidos critican dichos de timonel PC sobre violencia

Un error, una irresponsabilidad y un ataque a la democracia. Así calificaron transversalmente los dichos del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien en entrevista con La Tercera señaló que “si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”.

Además, consultado si condenaba la violencia que se ha registrado en las manifestaciones de Plaza Italia, dijo: “Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, a Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos”.

Desde el gobierno fueron enfáticos en cuestionar las declaraciones del timonel comunista, sobre todo cuando se está a menos de dos semanas del plebiscito constitucional.

“El PC parece no entender la democracia, donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando a la violencia”, sostuvo en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Víctor Pérez.

En el mismo medio, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, señaló que “la violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca, evidencian su desprecio por nuestras instituciones y estado de derecho. Lamento que, a días del plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”.

A su vez, consultada por este medio la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, señaló que “me parece que lo retratan de cuerpo entero, hay que recordar que él estuvo involucrado en la muerte de una persona en el atentado contra Pinochet (...). Que justifique la violencia no debiera sorprendernos”, señaló, añadiendo que las frases de Teillier son “absoluta y completamente inaceptables”.

Consultada sobre el hecho de que Teillier busque evitar hacer una relación entre manifestaciones y violencia, la senadora UDI recalcó que “son cosas absolutamente distintas y son justamente ese tipo de declaraciones las que le hacen mal no solo al país, sino que a la democracia, creo que acá nadie puede decir que las manifestaciones que hemos visto, donde se tiran piedras, se rompen semáforos, se queman buses, son manifestaciones sociales, esos son hechos delictuales y debieran ser condenados por todos”.

En tanto, el timonel de Evópoli, Andrés Molina, sostuvo que “me alegro de que la verdad al final se imponga y salga a la luz. Los comunistas siguen sin cambiar, justifican la violencia y la hacen suya en sus causas. Espero que Chile entero sepa lo que su líder ha declarado, ellos están en contra del diálogo y a favor de la violencia”.

No solo desde el oficialismo hubo cuestionamientos a los dichos de Teillier. Desde la oposición también manifestaron preocupación por sus declaraciones.

El presidente del PR, Carlos Maldonado, dijo que “se equivoca Teillier al no condenar los hechos de violencia, asimilándolos a la manifestación social. Por el contrario, los hechos de violencia se dan por parte de grupos muy minoritarios y lo que hacen es distorsionar la legítima manifestación social”.

En esa línea, el presidente de la DC, Fuad Chahin, señaló que “es un profundo error confundir manifestación con violencia. La violencia es absolutamente intolerable, ya que no busca cambiar la cosas, no busca un mejor país ni una nueva Constitución. La violencia busca la destrucción del país, el caos y no hay nada más antidemocrático que eso. Por lo mismo, considero inaceptable esa frase del presidente del PC”.

Otras figuras del sector, como los senadores José Miguel Insulza (PS) y Felipe Harboe (PPD), llamaron a no confundir el derecho a manifestarse con violencia.

Desde el Frente Amplio, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, sostuvo que si bien ellos defienden e impulsan la movilización social, condenan “sin dobleces” la violencia para no permitir que se criminalicen las manifestaciones.