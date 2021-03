Grupo de diputados RN pide al gobierno entregar un bono clase media “sin restricciones”

Este lunes, un grupo de diputados de RN envió una carta al Presidente Sebastián Piñera solicitando que en el marco de la pandemia -y en medio de la discusión de un tercer retiro de los fondos de AFP- se otorgue un bono “sin restricciones” de $500.000 para los “ocho millones de chilenos más necesitados”.

Se trata de una misiva que firmada por los legisladores Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Jorge Durán, Cristóbal Urruticoechea, Diego Schalper, Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Leonidas Romero y Jorge Rathgeb en la que plantearon sus aprensiones al plan de ayuda a la clase media anunciado por el gobierno la semana pasada.

“Resulta extraño que, teniendo como precedente lo difícil que fue acceder por parte de los chilenos a la primera entrega del bono clase media, se cometan los mismos errores; sobre todo cuando la opción de un tercer retiro del diez por ciento cobra mayor fuerza. Sin ir más lejos, la encuesta Pulso Ciudadano reveló que el 80,2% de los chilenos está a favor de esta medida. Entonces cabe preguntarse: ¿por qué insistir en una medida tan restrictiva?”, sostuvieron los diputados en la carta.

En esta línea plantearon que “marzo es un mes extremadamente complejo para el bolsillo de las familias”, por lo que solicitaron “avanzar hacia la implementación de medidas con mayor cobertura y acceso”.

En concreto, los diputados pidieron “un bono de $500 mil dirigido a los ocho millones de chilenos más necesitados, lo que tendría un costo aproximado de US 5.500 millones. Cifra muy inferior a los US 19 mil millones que podría costar un tercer retiro y que -acumulado a los dos anteriores- llegaría a los US 54 mil millones, y también por debajo de la idea de recurrir a los US 12 mil millones del Seguro de Cesantía”.

“No obstante, la medida que debería convertirse en una real solución para la ciudadanía y un antídoto para evitar que de nuevo se eche mano a los fondos previsionales, termina siendo insuficiente. Primero, porque se insiste con la idea “preferente” de estar inscrito en el Registro Social de Hogares; segundo, porque se exige acreditar merma en la renta, olvidando que hoy no solo tenemos un alto nivel de desempleo, sino que también se han perdido los ingresos informales y, además, la carga familiar ha aumentado, muchos hijos han tenido que ayudar a sus padres; y finalmente, porque el bono pasa a ser complementario, es decir, decrece como consecuencia de la recepción de otros beneficios como el IFE o el Bono Covid 2021″, explicaron los parlamentarios.

“Por este motivo, le queremos solicitar a usted y al Gobierno avanzar hacia un bono sin restricciones. Es una gran oportunidad para apoyar a miles de familias que llevan más de un año viviendo las complejidades de la pandemia. Hoy es el momento de hacer un único gran esfuerzo que permita a los ciudadanos planificarse y ordenarse con su economía, y no de pequeñas ayudas que no significan un aporte real. De no ser así, solo van quedando como alternativas hacer uso del seguro de Cesantía o aprobar la idea de un tercer retiro de los fondos previsionales”, concluyeron los diputados.