Guillermo Ramírez arremete contra el FA y señala que ProCultura es “probablemente el peor caso de corrupción”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, arremetió contra el Frente Amplio (FA) a propósito del caso ProCultura, donde Fiscalía investiga posibles financiamientos irregulares en campañas políticas.

En diálogo con radio Agricultura, Ramírez afirmó que desde su colectividad no tienen “sospechas de nada”, asegurando que sus críticas se fundamentarían “de acuerdo a lo que la fiscalía ha ido investigando y los antecedentes que la fiscalía ha ido recabando”.

En ese sentido, apuntó a un "modus operandi" de parte de ProCultura. “Eso es lo grave”, sostuvo.

“Porque como esto ocurre en ocho regiones, que son 30 casos, que estaba hablando de entre 3.000 y 6.000 millones de pesos, acá claramente hay una especie de sistema, de mecanismo. Y la pregunta es ¿quién está detrás de este mecanismo? ¿quién está detrás de este sistema? Y ese es uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la Fiscalía de determinar", indicó.

El diputado se cuestionó “desde dónde” saldría “este mecanismo, para que finalmente se acredite, se financiara la política con plata que es de todos los chilenos”.

En ese sentido, apuntó que, a su parecer “ este probablemente es el peor caso de corrupción, no sólo por la extensión, que hablábamos hace un rato, ocho regiones y la cantidad de casos, que son 30 o más, y por los montos que son altísimos, sino porque aquí estamos hablando no de platas privadas, como ocurrió en algún caso en el pasado, que también es ilegal y hay que sancionarlo, sino que acá estamos hablando de platas públicas. Plata que existe para mejorar la calidad de vida de la comunidad y que finalmente no se usa para ello", criticó.

Por otra parte, Ramírez calificó de “totalmente inaceptables” las acusaciones de “espionaje político” que realizó el Frente Amplio.

Para el timonel de la UDI, el FA “lo que está haciendo es poner en duda la forma en cómo funciona nuestra institucionalidad y la forma en cómo los tribunales y la Fiscalía han actuado en este caso”.

“Y eso es justamente lo que la gente detesta de la política”, criticó.