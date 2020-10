Hackeo a Gobierno Digital: Segpres confirma que se accedió a información alojada en servidores administrados y que 500 mil personas han actualizado su Clave Única

La tarde de este sábado la Segpres emitió un comunicado con una actualización del hackeo que sufrió hace justo una semana la Dirección de Gobierno Digital (DGD) -dependiente del citado ministerio a cargo de Cristián Monckeberg- y que obligó a iniciar un proceso de actualización de la Clave Única.

En el documento se detalló que “en el proceso de análisis de los sistemas de la DGD que se está llevando adelante se ha confirmado que información alojada en servidores administrados por la División se vio expuesta a terceros”.

“De hecho, el día jueves 15 los atacantes divulgaron un archivo con información relativa a trámites digitales de algunos órganos de la administración del Estado, archivo cuyo contenido está siendo aún objeto de análisis para determinar con precisión la naturaleza de la información y la gravedad de su alcance, todo lo cual será oportunamente puesto en conocimiento del público, en conjunto con las medidas que se adopten para dar tranquilidad a la ciudadanía”, se agregó.

En ese sentido señalaron que este nuevo antecedente ya fue informado a la Fiscalía Centro Norte y a la Brigada de Cibercrimen de la PDI a cargo de la indagatorias por este caso.

Por otro lado, reiteraron que “a la fecha, no se ha encontrado evidencia de que la información de Clave Única haya sido vulnerada. En cualquier caso, insistimos en que no existe una base de datos de RUT y contraseñas, por lo que mal podría alguien sustraerla. La tecnología de Clave Única impide que el sistema conozca la clave de cada persona, pues solo se almacena un código cifrado no reversible”.

Sobre el proceso de actualización de las contraseñas de la Clave Única, anunciada por el ministro Monckeberg el pasado miércoles, se indicó que a la fecha más de 500 mil personas han realizado el trámite.

“La División de Gobierno Digital continúa analizando sus sistemas para lograr la mayor certeza respecto a lo anterior y a las vulnerabilidades que lo permitieron. Para ello cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y ha sumado la ayuda de expertos internacionales”, agregaron.

Por lo mismo es que a penas “se tuvo conocimiento de la intromisión a los servidores se adoptaron estrictas medidas de seguridad para el acceso a los mismos, además de la instalación de una herramienta de seguridad que protege a los servidores y aplicaciones frente a vulnerabilidades, malwares y cambios no autorizados, herramienta que incorpora machine learning y parches virtuales. Esto se suma a otras medidas que se han tomado en función del avance de la investigación”.