    Hay fecha: Cordero y Steinert se reunirán el 16 de febrero para coordinar traspaso de Ministerio de Seguridad

    El ministro afirmó que la instancia se prevé como "muy extensa", debido a que participarán los subsecretarios que están ejerciendo el cargo, como quienes sean escogidos por el presidente electo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que tienen fijada la reunión con su sucesora, Trinidad Steinert, para el 16 de febrero, donde incluirán a los subsecretarios para coordinar la entrega del ministerio.

    El secretario de Estado fue consultado al respecto, señalando que prevén que sea una reunión “muy extensa”. “Nosotros tenemos un mandato muy claro y una instrucción muy clara del Presidente de la República: ser muy transparentes e impecables en el traspaso”, sostuvo Cordero.

    Hemos estado conversando estos días, hemos fijado la fecha de nuestra reunión, el lunes 16. Va a ser una reunión extensa porque además hemos conversado que es conveniente también que estén ambos subsecretarios, tanto los titulares, que acá me acompañan, como los que designará el presidente electo”, detalló.

    “En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, además se da la paradoja de que nosotros estamos terminando la instalación y la próxima administración está recibiendo un ministerio ya instalado. Hay algunas cosas de gestión que se están desarrollando y que es conveniente que detalladamente sea informada la nueva administración, por ejemplo, el nuevo modelo de gestión de datos en materia de seguridad”, explicó Cordero.

    Además, precisó que esta es la primera reunión que tendrá con Steinert luego de que esta fuera nombrada como su sucesora por el presidente electo, José Antonio Kast.

