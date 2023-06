“Hay intención de golpear a la democracia”: Rivas califica de “atentado político” el ataque mientras se desarrollaba visita de Tohá a La Araucanía

Luciano Rivas calificó de “atentado político” el ataque incendiario que se registró en un predio de Victoria la mañana de este jueves, mientras la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, participaba de la inauguración del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2023.

En entrevista con Tele 13 Radio, el gobernador Rivas afirmó que hay una intención de “golpear a la democracia” con ese acto.

El ataque ocurrió en el sector de Inspector Fernández, en el Fundo La Huacha. Sujetos armados y vestidos con ropa de camuflaje, obligaron a una familia a salir de su casa para luego incendiar el inmueble. Además, quemaron galpones, maquinaria y robaron un vehículo. El agricultor Fernando de Celis, de 66 años de edad, resultó herido por un impacto de bala. En el lugar se encontró un lienzo con la firma del grupo Resistencia Mapuche Malleco. “Si no hay traslado inmediato, si no hay soluciones a nuestros presos políticos mapuche, no habrá paz en el territorio”, señalaba ese escrito aludiendo a los presos de Angol que fueron trasladados a otras regiones luego del motín del 7 de mayo en el módulo indígena del penal.

“Sin lugar a dudas, el hecho de que aquí hay una causa que es ideológica por un lado y que está mezclada con otras cosas, es real. Aquí hay un atentado político, es una señal. Mire, yo no sé si esto lo van a vincular directamente con la venida de la ministra de la Tohá. Pero la firma del acuerdo por la Paz y el entendimiento, que ocurrió en Santiago, del cual yo fui presente y del cual estoy, de hecho, apoyando en su forma y en su idea, como gobernador regional, ese mismo día tuvimos dos atentados. Cuando viene el Presidente de la República a inaugurar el tren a La Araucanía, dos atentados en la noche”, argumentó Rivas.

Tohá ayer expuso que “los que perpetraron este acto lo hacen con un llamamiento que vienen haciendo en todos los últimos atentando graves que ha habido en la región y es que justifican su accionar por solidaridad con los presos que están en traslado, definiéndolos como presos políticos mapuche”.

“Las personas que fueron trasladadas, fueron trasladadas porque secuestraron a un grupo de gendarmes, que son funcionarios públicos y están cumpliendo con su trabajo. Y están en la cárcel porque tienen condenas o prisión preventiva por delitos que son gravísimos y que no tienen nada que ver con conductas políticas”, recalcó la ministra.

A raíz de ese análisis, en el que la secretaria de Estado descartó que los presos por los que se reivindicó el ataque estén privados de libertad por sus ideas, Rivas se refirió a la naturaleza política, que a su juicio tuvo lo ocurrido el jueves en Victoria.

“Claramente aquí no es un delito común cuando se atenta dando el realce de que tenemos autoridades de nivel nacional en la región. Entonces, aquí hay un hecho político, hay un grupo que está organizado tratando de enfrentar al gobierno de diferentes formas”, sostuvo la autoridad regional.

“Creo que no nos podemos poner vendas en los ojos, de que estos son delitos comunes, más o menos graves. Aquí hay una intencionalidad que es golpear principalmente a la democracia, como lo he dicho yo, y por eso yo califico estos actos de terroristas. Y por otra parte, aquí hay una mezcla con otras cosas y estas otras cosas son narcotráfico, como lo hemos dicho, robo de madera (...), entonces se mezcla este tipo de cosas, pero hay un fin ideológico detrás de esto. O sea, cada vez que el gobierno trata de ponerse firme en alguna medida, estos grupos hacen el gallo político. Y eso es que tenemos grupos que están organizados políticamente”, señaló.

Este viernes, también en Victoria, se registró otro ataque reivindicado por el grupo Resistencia Mapuche Malleco. Una capilla católica fue quemada y se encontró un lienzo con la firma de esa organización en el lugar.