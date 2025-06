“Hay que ser demasiado valiente para lanzarse a estas alturas”: Uriarte por candidatura SOS en caso de que Jara gane las primarias

Ante el hipotético escenario de que Jeannette Jara (PC-AH) resulte victoriosa en las primarias del oficialismo, la Democracia Cristiana estaría barajando presentar una candidatura SOS para las presidenciales,

Esto, ya que algunas voces de la falange consideran que la exministra del Trabajo no sería capaz de convocar al centro.

Bajo este marco, la exministra y vocera del comando de Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte, señaló que no se hace eco “de rumores” porque “estas son decisiones que tienen que tomarse con mucha reflexión”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“O sea, lanzarse en una candidatura presidencial es un trabajo que uno lo hace acompañado de otros partidos, como en nuestro caso que estamos en el Socialismo Democrático con un paraguas mayor”, acotó en diálogo con radio Duna.

“Faltanto poco para una presidencial, hay que ser demasiado valiente para lanzarse a estas altura s, hay que tener además no sé qué tipo de análisis que permitan sostener una decisión de esa envergadura”, aseveró.

“No me hago cargo de eso, no lo sé. Desconozco y no he escuchado un análisis que permita suponer eso”, sostuvo la exsecretaria de Estado.