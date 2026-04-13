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    “Hay una minoría que aún no entiende”: Kast llama a todos los sectores políticos a no relativizar actos de violencia

    En la instancia, el Mandatario le cedió un par de minutos a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, para abordar la agresión que sufrió la semana pasada en una universidad.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó su segundo consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda.

    En la instancia, en la que participaron todos sus ministros, el Mandatario entregó un breve discurso -que fue compartido con la prensa- centrado en el ataque que sufrió la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, la semana pasada en una universidad.

    “No puedo partir sin antes mencionar la situación que vivió la ministra de Ciencia, Ximena, te quiero agradecer tu fortaleza, tu actitud frente a una situación muy compleja”, introdujo el Presidente.

    En esa línea, insistió -al igual que hace unos días- en que todos los sectores políticos deben condenar estos actos.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Hemos visto muchas otras ocasiones donde situaciones de violencia, de agresión, pasan desapercibidas. Quiero señalarle a todos que no podemos permitir el relativismo, que esto se relativice, porque hemos visto en estos últimos días como la gran mayoría ha respaldado, pero hay una minoría que aún no entiende, que si como dije ese día se le pone una coma y un pero, todo lo dicho antes cae en el vacío”, sostuvo.

    “Aquí lo que necesitamos es que todas las personas, todas las fuerzas políticas tengan una sola forma de actuar y de plantearse frente a una violencia extrema”, reforzó.

    Dicho eso, le cedió un par de minutos a la titular de Ciencia para abordar su experiencia. “Ya se ha hablado de lo que pasó, sin orden no se puede trabajar bien, entonces necesitamos órdenes, es algo súper básico que los países tienen que tener para llegar al otro nivel de trabajo”, señaló.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A eso agregó: “En cuanto a la tecnología e innovación, yo creo que podemos redireccionar el tiempo que están pasando los jóvenes en otras actividades”.

    Finalmente, el Presidente abordó el ingreso de los dos proyectos de ley sobre seguridad escolar y la importancia de avanzar en su tramitación.

    Más sobre:José Antonio KastViolenciaSeguridad

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