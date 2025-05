Héctor Ulloa (ind.-PPD) por reforma política: “Los senadores no pueden establecer una dictadura de los partidos por ningún motivo”

La reforma política impulsada por un grupo transversal de senadores —entre ellos algunos del PPD— avanza con rapidez en la Cámara Alta.

De hecho, su despacho a la Cámara de Diputados es inminente, ya que en el Senado están los votos para que sea aprobada.

Sin embargo, a diferencia de sus senadores, los diputados de la bancada independiente-PPD están en una clara oposición al proyecto.

Al estar integrado en su mayoría por independientes, este comité resiente el contenido de la iniciativa, que fija un umbral a los partidos para poder elegir diputados y castiga con la pérdida del escaño a aquel legislador que renuncie a su colectividad.

El jefe de la bancada, Héctor Ulloa (independiente-PPD), asegura que “no queremos ver secuestrada la voluntad popular o meter mano a la urna por parte de los partidos grandes de la política chilena”.

En cuanto al destino de la reforma en la Cámara, Ulloa vaticina que se caerá en esta rama del Congreso y adelanta que la postura de la bancada que él encabeza es, “en principio”, votar en contra.

Esta reforma que nace en el Senado obedece a dos hechos que son difíciles de contrarrestar o de discutir. En primer lugar, que solo el 2% de los chilenos militan en partidos políticos y el 98% de los ciudadanos chilenos son independientes. Y, por tanto, en mi criterio, o en nuestro criterio en general de la bancada, no queremos ver secuestrada la voluntad popular o meter mano a la urna por parte de los partidos grandes de la política chilena. Esta reforma política nace de una premisa equivocada.

¿Cuál?

Que la fragmentación o que el estado de la política chilena no tiene como causa la existencia de independientes en la política. Y el otro hecho objetivo es que los independientes en la política, es decir, los independientes en el Parlamento son la minoría absoluta y ese es el segundo hecho objetivo.

Pero al tener la calidad de independientes, aquellos diputados son los más propensos al “discolaje”.

Sin duda. Pero, insisto, esta reforma, que más que reforma a los partidos políticos, para mí es una reforma a los independientes en la política.

¿Por qué esta reforma mete la mano a la urna, a su juicio?

Porque no bastaría para el ejercicio del cargo el solo escrutinio de la noche de la elección, sino que el electo por la ciudadanía, por el soberano, debería cumplir requisitos adicionales.

¿Hace referencia a la cantidad de escaños parlamentarios que deberían conseguir?

Por ejemplo. Si es que no alcanzan el umbral exigido, es un requisito para que esa persona, no obstante sacar una mayoría de votos, deba este partido fusionarse dentro de un plazo determinado para que esa persona pueda ejercer el cargo. Le están colocando requisitos para el ejercicio del cargo. Y eso es precisamente lo que no podemos permitir.

¿Qué le parece que esos requisitos solo afecten a la Cámara y no al Senado?

Aquí la Cámara y el Senado tienen las mismas atribuciones. Y, por eso te digo, más parece un experimento desde el Senado, sin ellos someterse al mismo criterio que están exigiéndoles a otros.

¿Cuánto los enreda el hecho de que los senadores del PPD sean impulsores de la reforma? ¿Esto lo siente con la responsabilidad de respaldar en la Cámara?

No, para nada, no nos compromete en nada. Entendemos que este es un tema perfectamente debatible, perfectamente argumentable para uno o para otro lado, y esa es la riqueza que tiene la política. La posición de Quintana o de Lagos Weber en particular la respetamos, pero también esperamos que ese respeto sea recíproco.

Si no es con esta reforma, ¿qué se debe hacer? Porque a cualquier gobierno se le dificulta su agenda legislativa con el actual cuadro.

A cualquier gobierno que no hace las cosas bien, en el sentido de persuadir, de conversar, de parlamentar con los independientes, obviamente se le va a hacer difícil. Pero tú no puedes solucionar el tema del discolaje con autoritarismo y con las penas del infierno, porque eso no sería parlamento. Eso sería un regimiento.

¿Rescata algo del contenido de la reforma?

La intención de mejorar la política.

¿Solo la intención?

Sí.

¿Cómo evalúa el comportamiento del ministro Elizalde en la discusión de este proyecto?

Este debate parte mal. Primero, parte sin el apoyo del Ejecutivo. Segundo, pareciera ser un acuerdo de los grandes partidos. No tiene un gran respaldo del gobierno. Este es un acuerdo que nace en el Senado, y como cualquier acuerdo que nace en el Senado, en un grupo pequeño, yo creo que con escaso consenso, con una mirada equivocada de la realidad y ojalá que no tenga mayor futuro. Los senadores no pueden establecer una dictadura de los partidos por ningún motivo.

¿Hecho el diagnóstico respecto de la reforma, la bancada del PPD la vota en contra?

En principio, esa es la mirada que tenemos. No es unánime, pero una posición mayoritaria debiese manifestarse de esa manera.

¿Qué argumentos se han dado de lado y lado?

Somos seis independientes en la bancada y tres militantes, quizás los militantes pueden tener una opinión menos drástica.

¿Y respecto del contenido, han trabajado en indicaciones para hacerle modificaciones al proyecto?

La bancada, y nuestros asesores, están trabajando en una propuesta para tenerla la próxima semana.

¿Por dónde van esas indicaciones?

Por el lado de la mejoría de los partidos políticos, su transparencia.

¿Democracia interna de los partidos?

Sí, que la democracia interna se plasme a nivel regional y comunal. Que la participación en comicios internos sea relevante para tener acceso a financiamiento público, que no haya un padrón de mentira sino que sea activo, de militantes reales.

¿Usted cree que la reforma pasa la valla de la Cámara?

Yo creo que no va a pasar.