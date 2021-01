Heraldo Muñoz: “Paula Narváez es bienvenida y es una figura importante”

Fue un remezón en el PS y no dejó a nadie indiferente en el mundo de la ex Concertación. La precandidatura presidencial de Paula Narváez fue uno de los puntos que el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, trató esta mañana en entrevista con radio Cooperativa. Ahí, el excanciller tuvo palabras de buena crianza para la exvocera.

“Paula Narváez es bienvenida y es una figura importante (...) es un muy buen nombre, pero es una decisión que tiene que tomar el PS”, aseguró Muñoz.

Para el líder del PPD, la postulación de Narváez “enriquece la centroizquierda”, y destacó lo positivo de tener más cartas sobre la mesa. “Yo creo que tener nombres le hace bien al mundo socialista democrático”.

En ese sentido, Muñoz señaló que lo ideal es que se realice una primaria de toda la exConcertación. “Lo que queremos es una primaria del mundo socialdemocrático, tener un solo candidato del PS, PPD y ojalá también el Partido Radical”.

“Con el presidente del PS hemos acordado tener una sola persona candidata, y que esa persona compita en una primaria aún más amplia”, agregó.

Asimismo, Muñoz destacó lo importante de tener una candidatura en su sector. “No estamos condenados a tener que elegir entre Jadue por un lado y Lavín por el otro. No, hay un espacio de la socialdemocracia, de la izquierda democrática, del socialismo democrático, y queremos fortalecer ese espacio”.

Sobre el apoyo que Michelle Bachelet le dio a Paula Narváez en desmedro de su propia opción, Muñoz -quien fuera canciller de la exPresidenta-, respondió. “No me dolió, me parece absolutamente natural que la exPresidenta optara por alguien del PS en su condición de militante socialista”.