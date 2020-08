Heraldo Muñoz recibe críticas tras descartar primaria presidencial de “toda la oposición”

Cuando apenas pasaba el chaparrón generado por la decisión del Frente Amplio de ir con una candidatura directa a una primera vuelta presidencial -determinación que tuvo que frenar tras las críticas del resto de la centroizquierda y de sus bases partidistas-, ayer el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, desató un nuevo debate al descartar una posible primaria del conjunto de la centroizquierda.

“Yo no veo la posibilidad de una gran primaria de toda la oposición, porque percibo que hay diferencias importantes entre lo que plantean algunos y lo que nosotros planteamos como Convergencia Progresista”, fue la frase que lanzó en Radio Duna el timonel PPD y que tuvo rápida reacción del resto del bloque.

“El PPD tendrá su candidato o una candidata presidencial propia, que lo definiremos a través de algún mecanismo democrático, transparente. Luego, quisiéramos tener una primaria en la centroizquierda”, puntualizó, pero descartando que en ese proceso todos puedan entrar.

Según explicaron fuentes de Convergencia Progresista, los dichos del excanciller sorprendieron y no cayeron del todo bien, ya que no habían sido discutidos oficialmente al interior de ese bloque. Una de las lecturas que se hicieron es que fue una reflexión sobre las dificultades objetivas que parecen existir para concordar una gran primaria. Otra, es que Muñoz habló en clave de candidato presidencial, pensando en que una posible disputa con el alcalde Daniel Jadue sería compleja y en una primaria sin el PC tendría más opciones. Asimismo, una primera vuelta contra el jefe comunal le daría la opción de encarnar el espacio de centro que no representaría el comunista.

El presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, recalcó que “se requiere la unidad de todas las fuerzas progresistas. Las primarias son un muy buen mecanismo para definir liderazgos”, aunque puntualizó que estas deben realizarse sobre la base de un entendimiento programático, “el desafío es más que la mera suma de siglas”, sentenció.

En esa misma línea, el timonel PR, Carlos Maldonado, quien también tendría aspiraciones presidenciales, sostuvo que “somos partidarios de que los énfasis y el liderazgo del proyecto de centroizquierda sean definidos en una gran primaria”, recalcando que la lógica de los tres tercios “no es la respuesta que el país necesita, y espero que esa visión no predomine en ningún sector de la oposición”.

Desde la DC -partido que en las presidenciales pasadas tomó la opción de competir directamente en una primera vuelta con la candidatura de Carolina Goic-, su presidente, Fuad Chahin, manifestó que “para la elección presidencial hay que aprender tanto las lecciones de 2017 como 2013, creo que llegar tan divididos a primera vuelta es un tremendo error”, pero también recalcó la necesidad de tener un marco programático y político definido y “no llegar con un cheque en blanco a quien gane la primaria”.

En tanto, el alcalde Jadue evitó referirse directamente a la declaración realizada por Muñoz y se limitó a recalcar lo que ya había señalado el martes en torno a que “la única forma para frenar a la derecha es la unidad más amplia” para el plebiscito y luego “primarias amplias de toda la oposición”. En esa línea, la diputada Camila Vallejo remarcó que “sin lugar a dudas que dentro de la oposición hay diferencias políticas, todavía persiste un sector de la oposición que es más cercano a una socialdemocracia neoliberal y sectores que son más de izquierda. Y por esa misma razón creo que lo mejor para determinar cuál es la mejor alternativa, de centro, de centroizquierda o de izquierda, es a través de primarias”.

En el Frente Amplio, donde sigue complicando su decisión del viernes pasado de ir con una alternativa a primera vuelta, optaron por poner el foco en el plebiscito y evitar pronunciamientos sobre la carrera presidencial. La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, recalcó que “el foco hoy debe ser empujar juntos el ‘apruebo’ y la convención constitucional. Ya habrá tiempo de definir lo presidencial”.

El timonel de Comunes, Jorge Ramírez, puntualizó que tras el referéndum de octubre, “ahí podremos saber si hay condiciones para un acuerdo de cambio que nos permita una mayoría transformadora en la convención constitucional, recuperar los municipios y derrotar a la casta de los Lavín, Lagos y Piñera en las presidenciales”.