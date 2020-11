Heraldo Muñoz reconoce conversaciones con el Frente Amplio de cara a una lista opositora única para la Convención Constituyente

En un calurosa y soleada mañana en la Plaza de la Aviación, en Providencia, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, reconoció conversaciones con el Frente Amplio con el fin de que toda la oposición vaya en una sola lista con miras a la elección de los miembros de la Convención Constituyente.

“Hemos estado conversando en el Frente Amplio, y uno de los temas de conversación ha sido la posibilidad también de elaborar con ellos principios básicos para la nueva Constitución, además de conversar sobre un reglamento de la Convención Constitucional”, señaló Muñoz.

Eso sí, Muñoz especificó que la idea de la colectividad de calle Santo Domingo es “la mayor amplitud posible” a la hora de la conformación de la listas. Por lo que estas conversaciones con el Frente Amplio se unirían a las que se están llevando en el grupo Unidad Constituyente (formado por el PPD, PRSD, PS, la DC, el PRO y Ciudadanos).

“No excluyo la posibilidad que el ejercicio que vamos a desarrollar junto a Unidad Constituyente, en base a nuestro documento, pueda extenderse al Frente Amplio, porque estamos conversando en eso”, argumentó el presidente del PPD.

El excanciller fue enfático en reiterar el llamado a la oposición para que sea una sola lista opositora la que vaya a las elecciones de los miembros de la Convención. “Queremos que sea la lista más amplia de la oposición, hay que tener la voluntad política para imaginarse una sola lista -dijo Muñoz-. Nos gustaría que fuese toda la oposición la que lleve al proceso constituyente un conjunto de materias que sean fundamentales que consagrar en la nueva Constitución", señaló el excanciller.

“Algunos dicen que podrán ser dos listas, no lo excluimos, pero hay que partir con la mayor ambición, y la mayor ambición es una sola lista -añadió el también precandidato presidencial- ¿Por qué no hacemos el intento?, ¿por qué no tenemos la voluntad política? De modo que se refleje en los votos, en los asientos de la Convención Constitucional. Si la derecha se ordena y tiene una sola lista puede tener una sobrerrepresentación".

Economía verde, estadio social y de derecho y discusión presidencialista

Muñoz hizo estas declaraciones en el marco de un evento donde el PPD presentó en su página web un documento elaborado por de una comisión del partido integrada por Jorge Insunza, Leslie Sánchez, Pamela Figueroa, José Antonio Ramírez, entre otros, donde plantean una serie de propuestas que esperan conversar con el resto de la oposición, de cara a tener mínimos comunes para la Convención.

Sobre estos, Heraldo Muñoz, y tal como lo han hecho los dirigentes de la oposición, manifestó su voluntad que existan escaños reservados para los pueblos originarios, esto para que “no estén ausentes de un proceso histórico”, manifestó Muñoz.

“Creemos que es absolutamente fundamental que exista no solo la paridad de género, que existirá para la Convención Constitucional, sino que la imperiosa necesidad de la representación de los pueblo indígenas”, dijo Muñoz.

Los principales ejes de esta propuesta son una economía verde y lo que llamó “los derechos de la naturaleza”, esto porque “estamos con el cambio climático encima”, citó a la Constitución alemana como un ejemplo donde se refleja el respeto a la naturaleza.

Leslie Sánchez, una de las integrantes de esta comisión enumeró otras de las propuestas: un Estado que definieron como “social y democrático de derecho”; un Estado unitario, pero descentralizado; democracia participativa y paritaria; equilibrio fiscal; además de una modificación al régimen presidencialista, donde hay dos miradas: establecer un “presidencialismo parlamentarizado”, o una mirada más cercana al semipresidencialismo, como en Italia o Francia. En todo caso, este es un tema que se pretende conversar con el resto de la oposición “para ver si hay acuerdo al respecto”, según comentó Leslie Sánchez.

La idea de este trabajo, dijo Muñoz es establecer “un insumo para las discusiones que tendremos que tener con el resto de la oposición, ¿para qué? para ojalá llegar a mínimos comunes de los contenidos que debiera tener esta nueva Constitución”.

Muñoz, junto a los miembros de la citada comisión, colocó unos papeles que rezaban distintas consignas al interior de un macetero (“Estado social y democrático de derecho”, “Derechos sociales garantizados”, “El agua como derecho humano”), y se puso encima un Quillay (un árbol autóctono de la zona central de Chile), “que esperamos que crezca muy bien, como crecerá la nueva Constitución”, manifestó el líder PPD.