Heraldo Muñoz respalda llamado a consulta a embajador en Tel Aviv y critica respuesta de Israel: “Me parece que no corresponde”

La mañana de este jueves el excanciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, se refirió al llamado que hizo el portavoz del Ministerio de Exterior israelí, Lior Haiat, a Chile y Colombia para que “condenen explícitamente” al grupo Hamas y respalden a Israel. Esto, luego de que ambos países llamaran a consulta a sus respectivos embajadores ante la ofensiva israelí en contra civiles palestinos.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Presidente Gabriel Boric informó este martes que citó a consulta al embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, para que concurra a Santiago a entregar detalles de la situación en Medio Oriente tras los últimos ataques registrados en Gaza. Además, añadió que las operaciones israelíes “no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.

Consultado respecto a la respuesta del gobierno israelí a las declaraciones del Mandatario, Muñoz sostuvo que “no aplica para Chile” porque -a su juicio- “el Presidente ha sido categórico en la condena a Hamas y la Cancillería lo ha reiterado”.

“Pareciera que el portavoz no ha leído bien las declaraciones de Chile y está pensando en el caso de Colombia”, sugirió en conversación con Radio Concierto. Y es que en el caso de Colombia, el Presidente Gustavo Petro ha calificado la situación como una “barbarie de Israel sobre Palestina”. Tras anunciar el llamado a su embajadora en Tel Aviv, Margarita Manjarrez, fue enfático en señalar que “si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”.

Según el excanciller Muñoz, la postura de Chile ante las acciones terroristas por parte de Hamas “ha sido clara” respecto a una condena categórica. Eso sí, precisó, el gobierno también ha dicho que “Israel tiene obligaciones y reglas que cumplir que emanan del derecho humanitario internacional”.

“Me parece que no corresponde lo que está diciendo el portavoz respecto a Chile. Hay que leer bien lo que ha dicho nuestro país, estando en favor de un acuerdo de paz duradero”, afirmó.

Además de respaldar la decisión del Jefe de Estado, Muñoz explicó que el llamado al embajador Carvajal “es una señal diplomática de disconformidad respecto a lo que puede estar sucediendo en ese país en cuestión”.

“Israel, por supuesto, tiene el derecho a la legítima defensa luego de los atentados de Hamas, pero tiene también que cumplir con las normas de guerra de los organismos internacionales que suscribió. Me parece bien lo que ha hecho el gobierno. Es lo que están pensando muchos países a nivel internacional”, aseguró.