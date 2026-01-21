SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    La vicepresidenta del gremialismo, además, reconoció que su colectividad hubiese querido “tener una mayor presencia” entre las futuras autoridades.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, desmenuzó el anuncio oficial del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

    La presentación de ayer, en horario prime, dio cuenta de que se trata de un equipo a la medida del mandatario entrante, con presencia mayoritaria de independientes y cupos limitados para cada uno de los partidos que lo apoyó en la segunda vuelta, solo con excepción de libertarios y amarillos.

    Esa participación acotada, en el caso de la UDI con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue uno de los tópicos que abordó la dirigente gremialista.

    “Hay que dar una oportunidad y obviamente que a nosotros nos hubiese gustado tener una mayor presencia. Quizás sea más adelante. En eso yo quiero partir de la premisa de que nosotros fuimos invitados a este gobierno y así hay que verlo”, dijo.

    En ese sentido, planteó que “contar los ministros creo que no es el objetivo que ha tenido el presidente Kast. Nosotros perdimos con nuestra candidata presidencial y hoy día queremos colaborar”.

    Sobre la excandidata Evelyn Matthei (UDI), justamente, apuntó luego Hoffmann, al señalar que es una figura que le hubiese gustado ver como parte del equipo económico que encabezará Jorge Quiroz como ministro de Hacienda.

    “A mí me habría encantado verla a ella. Creo que ella habría sido una muy buena señal de unidad. Creo que parte de la prueba importante que va a tener José Antonio Kast en esto es si cumple o no con la promesa de unidad", remarcó.

    Y luego agregó: “En este gabinete uno ve algo de eso, pero estamos recién empezando y probablemente los cuadros a niveles regionales se van a fortalecer quizás mucho más con los partidos. Yo creo que esto no puede ser cuánto mete un partido o cuánto no mete un partido. Al final nosotros queremos que gente buena esté y por eso creo que hay muchos ministros que fueron recomendados que no necesariamente tienen esa militancia. En la derecha no se olviden que siempre las estructuras partidarias han sido mucho más inorgánicas, mucho más flexibles”.

    La vicepresidenta de la UDI, además, dijo que si bien al gabinete de Kast todavía le falta “tonelaje”, eso debería ser robustecido con la integración de subsecretarios con mayor experiencia política.

    “Creo que va a haber una, no compensación a los partidos, no lo quiero plantear desde ese punto de vista, pero es un equilibrio entre esto de la experiencia y trayectoria política en los subsecretarios”, enfatizó.

    Y dijo: “Me costaría mucho ver a un ministro nuevo sin experiencia política con un subsecretario del mismo perfil. Se me hace que va a haber un complemento entre el subsecretario y el ministro, a veces son más de un subsecretario, y por lo tanto, hay una oportunidad ahí para darle ese quizás tonelaje político que todavía le falta al gabinete”.

    Revisa la entrevista completa:

