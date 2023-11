“Hoy no concurrieron”: La Moneda y oposición se enfrentan por invitación a mesa de seguridad

“Es absurdo que se pida diálogo y no se venga a dialogar”.

De esta forma, la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo abrió los fuegos, cuestionando la ausencia de representantes de la oposición en la mesa de seguridad que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública convocó para abordar medidas contra la delincuencia.

A la reunión llegaron seis antiguas autoridades del Ministerio del Interior: los ministros Jorge Burgos (DC) y José Miguel Insulza (PS); y los exsubsecretarios Jorge Correa Sutil (DC), Felipe Harboe (PPD), Guillermo Pickering (DC) y Mahmud Aleuy (PS). Los exministros Andrés Chadwick (UDI), Rodrigo Delgado (UDI) y los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla (RN) y Juan Francisco Galli (RN) fueron invitados y no acudieron.

“Es lamentable que se insista solo en la crítica, solo en las publicaciones por redes sociales y no esté la disposición de sentarse a conversar”, afirmó la titular de la Segegob.

Sus dichos tuvieron respuesta de Rodrigo Ubilla, exautoridad que recordó que ha mantenido conversaciones él y Juan Francisco Galli con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Los tres, a fines de octubre, coincidieron con Felipe Harboe y Mahmud Aleuy, en una reunión en que se abordó la importancia de enfrentar el crimen organizado y la tramitación de la ley de inteligencia.

Ubilla calificó la interpelación de Vallejo como algo “insólito” y llamó a la vocera del Ejecutivo a informarse.

Tras eso, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al tema y dijo que el exsubsecretario tenía razón sobre las reuniones en las que ha participado, precisando que se les cursaron invitaciones en dos oportunidades recientemente y no se hicieron parte.

“Respecto al subsecretario Ubilla, él tiene razón que ha habido muchas reuniones, muchos contactos y particularmente una instancia de trabajo con la Subsecretaría, pero el día viernes, cuando la Subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron y hoy día que la Subsecretaría nuevamente los citó en estas reuniones en que hemos estado participando, tampoco concurrieron”, planteó la jefa de gabinete.

“No son cosas distintas, son espacios de trabajo con exautoridades que se han reunido anteriormente y en estas ocasiones, cuando se les citó, no concurrieron. No sabemos por qué. No quiero entrar en ese detalle, pero sí, plantearon distintas explicaciones en ambas reuniones”, afirmó la secretaria de Estado.