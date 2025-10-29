Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, este miércoles, el senador y timonel interino de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla advirtió que “sería un profundo” que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respaldara la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, quien ha hecho acercamientos al mundo de la Concertación.

En ese sentido, le restó importancia a los gestos de militantes y exautoridades de centro y de izquierda que manifestaron su apoyo a Matthei a través de una carta firmada por más de 100 adherentes, entre ellos; Mariana Aylwin, exministra de Educación en el período de Ricardo Lagos; René Cortázar, exministro de Transportes de Bachelet; Isidro Solís, exministro de Justicia de Bachelet y Jaime Ravinet, exministro de Vivienda de Lagos.

“Ellos están en la palestra y son conocidos, porque en algún momento en el gobierno de la Concertación tuvieron responsabilidades públicas, pero ellos no están abajo, en el pueblo, en la base social, en los problemas. Yo creo que más bien son políticos de café, donde se instalan a conversar muy cómodamente de la realidad, pero no tienen que tropa", indicó.

Respecto a la teoría instalada por el comando de Matthei de que existe un voto silencioso de centro, el senador señaló que “el voto silencioso está en aquella gente que va a ir a votar obligatoriamente, fundamentalmente de sectores más jóvenes, donde podría haber un voto silencioso para Jeannette Jara”.

Y añadió: “Yo no veo penetrando en ese mundo más rebelde, por así decirlo, más distante de la sociedad, que pudiera votar por una candidata tan tradicional en todo sentido, en la forma y en el fondo, como es Evelyn Matthei. Yo no creo que los expersoneros de la Concertación le sumen algún voto silencioso”.

Huenchumilla fue duro en remarcar que estas figuras “no mueven la aguja”.

Emplazamiento a Frei

Respecto a los guiños en la carrera por La Moneda a Frei, el senador planteó que probablemente algunos de los personeros están tratando de que el expresidente se incline por Matthei.

Lo que a su juicio “sería un profundo error político si diera un paso en esa dirección”.

Sin embargo, precisó que su intención no es presionar al exmandatario. “Yo no tengo la pretensión de darle una dirección a un militante de la DC que tuvo el honor y privilegio de ser Presidente de la República en el partido, y de ser hijo del fundador del partido, que es un ícono para nosotros”, sostuvo.

Siguiendo con sus descargos, sostuvo: “Lo único que quiero decirle al expresidente Frei, que no le haga caso a esos cantos de sirena, que son capitanes sin tropa y puede dar lugar a un traspié de él en su condición de exjefe de Estado, militante de la Democracia Cristiana, hijo del presidente Frei Montalva. No haga caso a esos cantos de sirena. Podría equivocarse profundamente".