SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

El timonel interino de la DC le restó importancia a los apoyos que ha recibido Matthei de exautoridades de la Concertación e instó a Frei a "no hacerle caso a los cantos de sirena".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, este miércoles, el senador y timonel interino de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla advirtió que “sería un profundo” que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respaldara la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, quien ha hecho acercamientos al mundo de la Concertación.

En ese sentido, le restó importancia a los gestos de militantes y exautoridades de centro y de izquierda que manifestaron su apoyo a Matthei a través de una carta firmada por más de 100 adherentes, entre ellos; Mariana Aylwin, exministra de Educación en el período de Ricardo Lagos; René Cortázar, exministro de Transportes de Bachelet; Isidro Solís, exministro de Justicia de Bachelet y Jaime Ravinet, exministro de Vivienda de Lagos.

“Ellos están en la palestra y son conocidos, porque en algún momento en el gobierno de la Concertación tuvieron responsabilidades públicas, pero ellos no están abajo, en el pueblo, en la base social, en los problemas. Yo creo que más bien son políticos de café, donde se instalan a conversar muy cómodamente de la realidad, pero no tienen que tropa", indicó.

Respecto a la teoría instalada por el comando de Matthei de que existe un voto silencioso de centro, el senador señaló que “el voto silencioso está en aquella gente que va a ir a votar obligatoriamente, fundamentalmente de sectores más jóvenes, donde podría haber un voto silencioso para Jeannette Jara”.

Y añadió: “Yo no veo penetrando en ese mundo más rebelde, por así decirlo, más distante de la sociedad, que pudiera votar por una candidata tan tradicional en todo sentido, en la forma y en el fondo, como es Evelyn Matthei. Yo no creo que los expersoneros de la Concertación le sumen algún voto silencioso”.

Huenchumilla fue duro en remarcar que estas figuras “no mueven la aguja”.

Emplazamiento a Frei

Respecto a los guiños en la carrera por La Moneda a Frei, el senador planteó que probablemente algunos de los personeros están tratando de que el expresidente se incline por Matthei.

Lo que a su juicio “sería un profundo error político si diera un paso en esa dirección”.

Sin embargo, precisó que su intención no es presionar al exmandatario. “Yo no tengo la pretensión de darle una dirección a un militante de la DC que tuvo el honor y privilegio de ser Presidente de la República en el partido, y de ser hijo del fundador del partido, que es un ícono para nosotros”, sostuvo.

Siguiendo con sus descargos, sostuvo: “Lo único que quiero decirle al expresidente Frei, que no le haga caso a esos cantos de sirena, que son capitanes sin tropa y puede dar lugar a un traspié de él en su condición de exjefe de Estado, militante de la Democracia Cristiana, hijo del presidente Frei Montalva. No haga caso a esos cantos de sirena. Podría equivocarse profundamente".

Más sobre:Francisco HuenchumillaDemocracia CristianaEvelyn MattheiJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?
Chile

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre
Negocios

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Comisión ambiental aprueba proyecto de Enami por US$1.700 millones para modernizar fundición Paipote

Fondos de pensiones se encaminan a cerrar su quinto mes de alzas liderados por el D y E

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos
Tendencias

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas
Mundo

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal