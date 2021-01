Hugo Gutiérrez: “Si Kast estuviese en Alemania y dijera lo mismo que dice en Chile, estaría preso”

Como otras veces, el diputado comunista por Iquique, Hugo Gutiérrez, enfrentará a la comisión de ética de la Cámara. Esta vez por calificar de “fascistas” al oficialismo debido a su alianza con el Partido Republicano, de José Antonio Kast.

En su cuenta de Twitter, Gutiérrez le dio retuitear una fotografía trucada que simula a dirigentes de Chile Vamos ataviados con indumentaria del extinto partido nacionalsocialista alemán. De esa imagen, el parlamentario se colgó para calificar de “fascistas” a la lista del oficialismo, y asociarlos con el nazismo y la extrema derecha.

“No me sorprende -dijo en CNN el parlamentario-. La caricatura le hace sentido a la realidad. Ellos creen y quieren que a través de la persecusión política pueden menoscabar a una persona que lo único que ha hecho es hacer uso de una expresión muy utilizada que es el humor político”.

“Son categorías políticas examinadas, analizadas por doquier. No hay que olvidar que son movimientos que llegaron de manera democrática al poder, y no tendrían por qué ofenderse. Es como si yo me ofendiese porque me dijeran ‘comunista’”, agregó Gutiérrez.

“Decirle ‘fascista’ a alguien es vincularlo a una categoría política-jurídica. No les estoy atribuyendo ningún delito”, añadió.

Asimismo, Gutiérrez se defendió citando el hecho de que la lista de derecha lleva como candidata a Teresa Marinovic en cupo de RN. “Ellos dicen que lo mío es discurso de odio...ellos avalaron parte de la dictadura, ellos son los que llevan personas como a Teresa Marinovic. Ellos mismos la repudian por su dichos, si hay alguien a quien usan internacionalmente como caricatura por sus dichos sobre la mujer, sobre la homosexualidad, es Teresa Marinovic. Es un personaje prototípico de un fascista”.

Sobre lo mismo, Gutiérrez justificó sus dichos aludiendo a los postulados del Partido Republicano. “Si Kast estuviese en Alemania y dijera lo mismo que dice en Chile, estaría preso”, y argumentó que si la UDI lo acusa de discurso de odio, no se ha visto reflejado en su forma de legislar, esto en alusión al proyecto de ley que sanciona el negacionismo, y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

“¿Quién se ha opuesto a sancionar los discursos de odio? curiosamente, ¡la UDI! y me acusan de discurso de odio cuando uno lo que ha hecho es humor político”, señaló Gutiérrez. Y señaló que la libertad de expresión “me cubre”, en alusión al fallo del TC que lo favoreció cuando Chile Vamos solicitó su remoción.

“Lo que yo quiero denunciar, es que hay grupos en este país, movimientos sociales, políticos que reivindican la figura de Pinochet que quieren ser parte de juego político y hay que estar alerta para enfrentarlos”, añadió.