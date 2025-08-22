Identifican a barristas de Independiente que agredieron brutalmente a chilenos y alistan su detención por intento de homicidio

La tragedia que ocurrió en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires sigue su curso judicial en Argentina. La mañana de este viernes se liberaron a los 104 hinchas del club chileno que se mantenían detenidos, mientras que los barristas de Independiente que golpearon brutalmente y vejaron a los fanáticos azules no fueron detenidos por la policía de Buenos Aires.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien viajó el jueves a Argentina para acompañar a los connacionales agredidos y hacer gestiones a nivel de gobierno, abordó el hecho esta mañana reiterando que “ayer hicimos referencia que solo se había detenido a quienes eran parte de una hinchada, no de ambas hinchadas,y finalmente ley pareja no es dura”, añadiendo que “quiero ser bien respetuoso, nosotros no vamos a hacer de esto una polémica entendiendo que lo que ha habido desde que iniciamos esta visita es un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países sobre la base de objetivos comunes”.

Así, tras la mesa técnica entre representantes de ambas naciones, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que identificaron a los sujetos de Independiente que apalearon a los visitantes.

El ministro también señaló que se encuentran realizando diligencias para su detención.

En diálogo con el programa argentino Mañana Sylvestre, la autoridad bonaerense detalló: “En el caso de los hinchas de Independiente tenemos identificados a quienes ingresaron a la tribuna y, en particular, a los que golpearon salvajemente. Van a estar imputados por intento de homicidio. Hay 20 causas judiciales, una por cada lesionado”.

Respecto a los detenidos chilenos, explicó: “Las imputaciones eran por daños y lesiones leves, que son excarcelables. Fueron identificados y lo más probable es que regresen a Chile mientras siga la causa judicial allá”.

Alonso condenó los hechos violentos y responsabilizó de la tragedia a la organización del evento deportivo.

“Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Cuando empezó el partido contamos cinco agentes para 2.600 personas. La policía no podía ingresar porque la Conmebol no lo permite. Tres veces se le dijo al coordinador que había que suspender el partido y no lo quiso hacer. Si se suspendía en el entretiempo no pasaba nada de lo que vimos”, reprochó.