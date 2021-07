Ignacio Briones sobre La Araucanía: “Falta condenar la violencia por parte de la izquierda”

Esta mañana, el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió en Radio Agricultura acerca de sus propuestas de campaña, la labor de la Convención Constitucional y cómo a su parecer el Estado ha fallado en el tema de La Araucanía.

Comenzando sobre su propuesta de reparación a las víctimas de Derechos Humanos, Briones indicó en primer lugar que ”esta instancia de reparación es acabado toda las instancias de nuestro marco jurídico del Estado de Derecho, no implica sustituir a la Justicia”.

En ese sentido, sostuvo, “aquí tiene la fiscalía que operar, los tribunales fallar, y una vez se comprueben los casos, está esta instancia de hombres sabios que proponen una reparación”.

Además de esto, agregó, en su programa también propone “un fondo de compensaciones”, el cual está pensado “para compensar a los locatarios, comerciantes, a los pymes que sufrieron el vandalismo y destrucción de sus locales porque el Estado falló en cumplir su rol de protegerlos”.

En este sentido, indicó el extitular de Hacienda., “si nos interesan tanto los Derechos Humanos, creo que los candidatos tienen que tener una propuesta en sus programas... soy el único que lo tiene, ¿Por qué? porque yo no estoy dispuesto en estar en la esquina del corner y entregar este tema tan valioso a la extrema izquierda para que haga aprovechamiento político”.

“Cuando se instalan ideas como que aquí hay una política sistemática de violación a los Derechos Humanos, yo digo, es falso, y no estoy dispuesto a entregar esta bandera tan importante para que se instalen esas mentiras que van a empezar a calar y van quedando. Y lo mismo respecto a los supuestos presos políticos, y lo mismo respecto a indultos que van minando nuestra legitimidad democrática porque inunda a las instancias de los poderes independientes”, agregó.

Sobre este tema sostuvo el candidato, los chilenos actualmente “ponen mucha esperanza en el trabajo de la convención”, y por lo mismo, no considera una “buena señal” la declaración que emitieron sobre los detenidos durante el estallido social.

“No es una buena señal que el punto de partida sea primero proponer indultos a supuestos presos políticos”, expresó. “Acá son personas que están procesadas por delitos gravísimos, destrucción, quema de iglesias, en fin, pero sobretodo, planteando la competencia que no les corresponde. Si esa es labor del poder judicial, que es un poder independiente. Por eso siempre he sido tan critico de aquellos que se saltan las reglas”.

En cuanto a este último punto, Briones indicó que “nunca me he saltado las reglas y nunca me las saltaré. Por eso soy tan críticos de aquellos que se las saltan”.

Esto, agregó, “incluyendo hoy día partidos políticos de Chile Vamos, que siguen saltándose las reglas. Por ejemplo proponiendo bajar el impuesto a los combustibles, una facultad privativa del Presidente de la República. Entonces seamos cuidadosos con las reglas, porque si queremos exigirla al resto que la respeten, nosotros tenemos que hacer lo propio”.

“El Estado ha fallado”

En cuanto a la situación en La Araucanía, la región “más postergada” según Briones, el exministro de Hacienda indicó que se ha instalado “esa falsa idea de militarización”, ”como que fuera cuestionable que la fuerza pública cumpla su rol”, comenta.

“Acá hay que entender que la democracia radica, se basa, en que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, nosotros los ciudadanos se lo concedimos, para evitar que todos nos estemos disputando con todos”, explicó.

En este punto, indicó, “el Estado ha fallado”.

“El Estado ha fallado, y ha fallado en todos los gobiernos. Si el tema sigue ahí, el equipamiento de Carabineros ha ido mejorando, pero convengamos en que era bastante precario hace un tiempo atrás. Las capacidades que tienen - tecnológicas, investigativas, de datos -.... No hay una unidad específica, nosotros lo hemos propuesto, que siga la ruta del dinero del robo de madera y el narco”, expresó.

Además, indicó, Carabineros tiene que ser apoyado y la izquierda al no condenar la violencia no está legitimando el rol que cumplen.

“Ya ha habido falta de respaldo político... Carabineros tiene que ser respaldado en su labor. Acá la izquierda más extrema ha instalado este concepto erróneo de militarización, como que debiera restarse”, agregó. “Cuando hubo el atentado a Forestal Mininco, rápidamente Jadue y Boric se apuraron en salir de tratar de asesinato al hijo de Llaitul, demostrando una falta de prudencia que cualquier gobernante debiera tener, y ni una palabra para el trabajador gravemente herido”, indicó sobre los hechos que ocurrieron en Carahue el viernes pasado.

En este sentido, sostuvo, hay “sobre todo una falta de condenar la violencia por parte de la izquierda. Mientras no haya esa condena, la verdad es que ellos no están legitimando el rol de las policías que es clave en esta historia”.