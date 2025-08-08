Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Tal como se esperaba, la Región de Valparaíso se ha convertido en la zona más apreciada de las próximas elecciones, lo que ha generado no solo conflictos en las coaliciones, sino que también al interior de los propios partidos.

Por esta zona, dentro del bloque izquierda-centroizquierda, ya están corriendo como cartas al Senado, los diputados Diego Ibáñez (Frente Amplio), Karol Cariola (PC) y Carolina Marzán (PPD) y el exalcalde Jorge Sharp. También han mostrado interés el exsenador Alejandro Guillier (independiente apoyado por radicales) y el exdiputado Víctor Torres (DC) y el mismo senador y exdiputado Tomás de Rementería (PS), quien asumió en reemplazo de la vacante que dejó Isabel Allende (PS).

Sin embargo, en la última semana, el Partido Socialista mostró una nueva carta en las negociaciones, el senador por Arica, exministro y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien estaría dispuesto, según fuentes de su partido, a trasladarse a esa región.

En ese caso, lo más probable es que De Rementería repostule por la Cámara, ya que siempre tuvo un tema personal para ir de candidato al Senado, porque ello implicaba competirle a su pareja, la diputada Cariola.

El problema es que la eventual irrupción de Insulza oprimiría aún más la estrechez de cupos en la zona, ya que el ánimo del oficialismo siempre ha sido ir en lista única.

En las negociaciones de los nueve partidos que hoy apoyan la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Valparaíso es el principal nudo.

El Frente Amplio, particularmente, resolvió darle al diputado Ibáñez la prioridad para postular al Senado por la Quinta Región, tras realizar una encuesta vinculante que lo midió con el actual senador Juan Ignacio Latorre y con el también diputado Jorge Brito.

La decisión, sin embargo, dejó varias heridas. En primer lugar, implicaba degradar a un senador en ejercicio, algo que poco usual, y, en segundo lugar, la metodología de la encuesta no dejó conforme a Brito, quien aún no desiste de postular al Senado, en la medida que el Frente Amplio pidió un segundo cupo en la senatorial porteña.

Esta exigencia de más cupos de FA molestó a los otros partidos.

“El Frente Amplio tiró el tejo pasado, como dicen en el campo, pero muy pasado”, dijo De Rementería (PS), quien deslizó falta de generosidad de parte del partido del Presidente Gabriel Boric.

En respuesta, Brito señaló que “es importante despejar cualquier acusación de que no queremos la unidad. Eso es más falso que billete de siete lucas”, comentó.

Ibáñez también negó que el Frente Amplio no esté por la unidad. De hecho, recordó que en el segundo proceso constituyente “el PPD y la DC decidieron competir por fuera y ya sabemos los resultados”.

A su turno, el diputado Luis Cuello (PC), representante Valparaíso, al igual que Brito, Ibáñez y De Rementería, llamó a sus pares a dejar en manos de las directivas de los partidos las negociaciones. “Estos ruidos son innecesarios”, expresó.