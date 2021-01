Insulza y precandidatura de Narváez: “Ella tiene más posibilidades”

“Lo que hice fue retirar mi disponibilidad”, así definió su decisión el senador por Arica, José Miguel Insulza, quien durante el fin de semana anunció el retiro de su precandidatura presidencial dentro de las filas del Partido Socialista, tal como lo hizo también el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde.

Y el factor que impulsó esa decisión fue la arremetida de la exvocera Paula Narváez como precandidata presidencial, con el espaldarazo que le dio la expresidenta Michelle Bachelet. En ese sentido, en entrevista matutina con radio Agricultura, Insulza reconoció: “Ella tiene más posibilidades, yo no me siento obligado a continuar”.

“Estas cosas [la precandidatura] uno las hace y después ve si tiene resultados y la verdad es que tuvieron muchos resultados, figuraba muy bajo, y no creo que existan los milagros en política y la gente que no tiene muchos apoyos, tiene que reconocer que no tiene muchos apoyos y punto”, añadió el “Panzer”.

¿Por dónde pasa la buena acogida que ha tenido la postulación de Narváez? Insulza se aventuró usando un mix argumental: “Nada se puede explicar por una sola razón, evidentemente hay tema un generacional, la gente prefiere liderazgos más jóvenes, la gente nos critica a los que estuvimos antes, soy un gran defensor de los primeros 20 años de la Concertación, todas esas cosas influyen”.

El ex ministro del Interior aseguró que si bien es probable que este miércoles el PS convoque a la inscripción de precandidaturas para una primaria, él lo ve como algo innecesario. “Paula ha tenido buena acogida en el partido...no estoy seguro que valga la pena que haya un acto de votación en pandemia, pero una proclamación importante podría ser”.

Eso sí, Insulza recalcó una cosa: “El PS debe tener un candidato o candidata, la vez pasada no lo hubo”, dijo recordando el apoyo que la tienda de calle Paris le dio a Alejandro Guillier en las últimas elecciones presidenciales.

Consultado si acaso Narváez es la heredera de la exPresidenta Bachelet, Insulza -apelando a sus años de circo-, argumentó: “En estas cosas las herencias sirven poco, porque le toca un tiempo distinto a lo que le tocó al otro...a usted le puede tocar un tiempo bueno, y al otro un tiempo malo...si [Narváez] fuera elegida Presidenta le tocaría enfrentar una situación muy distinta a la Presidenta Bachelet”.