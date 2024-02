¿Ir o no al acto en honor a Piñera? El dilema del Partido Republicano

El próximo 6 de marzo, Chile Vamos realizará un homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Cuando se cumpla un mes de la muerte del exmandatario, la coalición hará una defensa de su legado.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, fue quien anunció el encuentro hace algunas semanas. Aunque inicialmente estaban programadas diversas comisiones de trabajo en áreas sectoriales -para lo cual se envió un link a todos los colaboradores de las dos administraciones con el objetivo de que se inscriban-, conocedores de la organización del encuentro transmiten que solo se dará un primer paso inicial en ese aspecto.

El objetivo de ese ajuste, según al menos tres fuentes del bloque, es para dar una señal a sectores de la oposición que no pertenecen al conglomerado, con el objetivo de asegurar su presencia en el hito. Ya que, agregan, de esta forma se sentirán más cómodos de participar.

Esto, principalmente para que concurran el Partido Republicano y los partidos autodenominados de centro: Amarillos y Demócratas.

En este escenario, los republicanos se enfrentan a una encrucijada: deben decidir si asistir o no, y si es que lo hacen, elegir a sus representantes.

En un principio, según dirigentes de la tienda, los republicanos habían coincidido en asistir al homenaje a Piñera, y lo haría su presidente, Arturo Squella, y la secretaria general, Ruth Hurtado.

También se había conversado de que no asistiera Kast. Sin embargo, ahora entre los republicanos transmiten que no hay ninguna decisión tomada y que quieren esperar bien cuál será el itinerario del homenaje a Piñera. Esto, porque no están dispuestos a asistir a una actividad que sea una especie de lanzamiento programático, ya que no se sienten parte de esa coalición y prefieren mantener la propia identidad republicana.

En ese caso, agregan las mismas fuentes, si es que se trata solo de un homenaje, no habría problema.

Hasta ahora la colectividad fundada por José Antonio Kast ha actuado con cautela tras la muerte de Sebastián Piñera. Esto, en un escenario en que entre varios militantes surgió la inquietud sobre cuánto impacta en la colectividad la muerte de Piñera, las implicancias para Chile Vamos y para la carrera presidencial, donde Kast y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, corren con ventaja y están mejor posicionados en las encuestas.

Así, los republicanos han optado por tener un bajo perfil y no hacerse cargo de la discusión del legado que deja Piñera ni tampoco del vacío de poder que, según dicen varios analistas y dirigentes de la derecha, dejó el exjefe de Estado.

Diseño

El 11 de febrero, los timoneles y secretarios generales de Chile Vamos se reunieron telemáticamente para comenzar los primeros preparativos del acto en honor a Piñera.

En la ceremonia, que se realizará en la sede del Congreso en Santiago, hasta ahora están contemplados discursos de los tres timoneles de Chile Vamos: Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli).

También habría otras intervenciones de exministros y quizás de algún familiar. Por lo mismo, algunos creen que Andrés Chadwick podría ser quien ocupe ese rol, ya que es primo del otrora Presidente y coordinador político de los asuntos políticos de los Piñera-Morel.

La secretaria general de RN, Andrea Balladares, afirmó a este medio que el acto “es un hito político donde desde Chile Vamos daremos el puntapié inicial a grupos de trabajo, de colaboradores de exministerios bajo la administración de los gobiernos del Presidente Piñera”.

Además, la dirigenta agregó que se trata de “hacer un trabajo en detalle de las obras del Presidente, que no solo permita defender su legado, sino también proyectarlo para un futuro gobierno. Ese es el desafío”.