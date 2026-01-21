Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

Esperaban que este momento llegara. Con la presentación del que será el gabinete ministerial de José Antonio Kast, desarrollada la noche del martes, la izquierda dio rienda suelta a los cuestionamientos a los nombres que acompañarán al republicano en su gobierno.

Quien se llevó la peor parte de la arremetida fue Santiago Montt (independiente), quien iba a asumir como ministro de Minería. Desde distintos partidos del sector criticaron la forma en que se dio su nombramiento, puesto que fue la empresa Los Andes Copper la que anunció la salida de quien fue su CEO para integrarse al gabinete.

“Es muy inusual que una empresa anuncie el nombramiento de un ministro antes que el propio Presidente electo (...). Corresponde actuar con total rigurosidad, revisando eventuales conflictos de interés y garantizando que el Ministerio de Minería funcione con independencia”, dijo el diputado Diego Ibáñez (FA) antes del hito de presentación. “Queda claro quién manda y a quién va a responder el futuro gobierno. Mala señal”, sostuvo la diputada Daniella Cicardini (PS). “Sobrepasa el conflicto de interés”, zanjó el senador Iván Flores (DC).

Finalmente, como cambio de última hora, Montt fue dado de baja y Daniel Mas (independiente) pasó a ser biministro de Economía y Minería.

Los dardos contra Montt son parte de la actitud que empieza a tomar forma en la izquierda. Desde que Kast salió electo, el pasado 14 de diciembre, dirigentes del sector han hecho una revisión de tuits, entrevistas y perfiles de quienes asomaban para encabezar los 25 ministerios. Todo con el fin de posicionarse como oposición al gobierno republicano una vez que los nombres fueran oficiales.

No ha sido algo coordinado en el bloque, reconocen. En medio de la crisis de convivencia del oficialismo, a raíz de las recriminaciones por la absolución de Claudio Crespo, no ha habido espacios para organizar una arremetida conjunta. Pero en cada una de las colectividades del sector han esbozado algunos lineamientos sobre qué tipo de oposición ser.

Uno de los partidos más preparados para la ofensiva es el FA. Algunos de sus integrantes reconocen que se han tomado el tiempo de revisar el historial de algunos de los nombres que se han conocido. Lejos, aseguran, del que más material hay es de Iván Poduje, quien asumirá como ministro de Vivienda de Kast.

Él ha cultivado un perfil polémico, que ha demostrado en X y en “Sin Filtros”, en que ha protagonizado varios enfrentamientos. En una ocasión incluso estuvo cerca de llegar a los golpes con el senador Javier Macaya (UDI).

Ese carácter ha hecho que se gane varios enemigos en la izquierda. El FA le guarda rencor por lo duro que fue con la colectividad cuando fue candidato por la alcaldía de Viña del Mar en 2024 y enfrentó a Macarena Ripamonti, quien finalmente lo venció.

En cuanto al material que han encontrado sobre él, en la izquierda destacan que Poduje fue crítico de Kast y el Partido Republicano durante el proceso constituyente de 2023, y adelantan que esos cuestionamientos serán usados en su contra. Por ejemplo, en entrevista con CNN en 2024, el arquitecto dijo que el hoy presidente electo “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”.

En el sector identifican que un perfil parecido al de Poduje es el de Louis de Grange (independiente), quien encabezará el Ministerio de Transportes. Él dijo en una entrevista con Radio Infinita, en mayo de 2025, que esa cartera “no tiene razón de ser”.

Quien también concentró críticas fue Ximena Rincón (Demócratas), quien llegará a Energía. En el oficialismo pretenden centrar su crítica en que, según postulan, ella no sabe nada de la cartera a la que llega. Además, tienen a su favor que la presidenta de Demócratas públicamente ha sido crítica de Kast.

En la arremetida contra Rincón promete tomar un rol protagónico la DC, colectividad que ella abandonó en 2022, en el marco del plebiscito constitucional. Desde entonces, le guardan rencor a la senadora. Su tránsito de la centroizquierda a la derecha también es algo que se le reprocha.

Algo similar pasa con Jaime Campos, militante del Partido Radical y futuro ministro de Agricultura. Su colectividad lo enviará al tribunal supremo y solicitará su expulsión.

Otro blanco de la izquierda ha sido Jorge Quiroz, quien asumirá como ministro de Hacienda. Desde los tiempos de campaña, en el sector han cuestionado sus asesorías a empresas condenadas por colusión. Ese, de hecho, fue uno de los ejes centrales de la estrategia de Jeannette Jara (PC).

En el sector adelantan que estarán especialmente atentos a eventuales conflictos de interés protagonizados por Quiroz u otros nombres del recién estrenado gabinete.

Otro personero que recibió críticas anticipadas fue Francisco Pérez Mackenna, quien será el canciller de Kast. Apenas se conoció su nombre, parlamentarios y dirigentes de los partidos del actual oficialismo cuestionaron que su experiencia se limite al ámbito empresarial.

Por último, en la izquierda intentan abrirle un flanco a Kast con el nombramiento de quien será su ministra de Seguridad: Trinidad Steinert. En el sector -especialmente el PS- se ha cuestionado su rápido paso de la Fiscalía a un cargo político.

“Estamos hablando de fiscales del Ministerio Público que tiene una delicada función, que es perseguir a la delincuencia, pero también a la delincuencia política por actos de corrupción (...). Ahora sabemos que han tenido contacto previo con (...) Kast, con un partido de extrema derecha para que ella forme parte de su gabinete ministerial. Evidentemente hay una contaminación política”, advirtió el diputado Leonardo Soto (PS).

Más allá de los nombres, en el sector son críticos de que -salvo Minería y Economía- Kast haya echado pie atrás a su idea de contar con biministros y de que haya debido alterar algunos nombramientos a último minuto, como el de Guillermo Turner, quien estuvo confirmado en Defensa, o el de Montt, quienes fueron dados de baja. También de que algunos personeros, como Rodolfo Carter, hayan rechazado el ofrecimiento de incorporarse al gabinete.

No todos en la alianza de gobierno están en la misma página. En el PPD quieren tomar las cosas con calma. Parlamentarios de este partido -o afines a él- reafirman que su intención es ser una oposición constructiva. Su idea es esperar a que los ministros asuman y comiencen a trabajar para hacer una evaluación.