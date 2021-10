J. A. Kast arremete contra Sichel por no comprometerse a apoyarlo en un eventual balotaje: “Establecer condiciones para salvar a Chile me parece una postura incorrecta”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast arremetió contra el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por no comprometerse a respaldarlo en una eventual segunda vuelta por La Moneda.

Durante esta mañana el expresidente de BancoEstado aseguró en el matinal Contigo en La Mañana de CHV que “no tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco para alguien que tiene un programa distinto”. Y que no le pediría apoyo a Kast en una segunda vuelta.

Todo esto en el marco de la declaración que este miércoles hizo la directiva UDI en torno a exigir “reciprocidad en segunda vuelta para quien sea el que resulte electo” y un “compromiso mutuo y explícito de apoyo” en segunda vuelta, promoviendo así un acuerdo entre el exministro y José Antonio Kast en el balotaje. Esto, luego del descuelgue de parlamentarios gremialistas a favor de la carta presidencial del Partido Republicano.

Sobre el hecho de que Sichel no quiera aceptar el acuerdo previo de apoyo, Kast indicó que eso “es parte de la crisis que están viviendo en el pacto Chile Podemos Más y creo que no es correcto fijar condiciones cuando está en juego el destino de la patria. Yo apoyé a Piñera hace 4 años sin ninguna exigencia a cambio con tal de evitar un mal mayor”.

“Establecer condiciones hoy para salvar a Chile y sujetar sus votos a sus propios intereses me parece una postura incorrecta”, sostuvo Kast en un punto de prensa desde la Región del Maule donde anda de gira.

En esa misma línea agregó que “lo que nosotros hemos señalado de manera reiterada es que si Sichel pasa a segunda vuelta a necesitar los votos de las personas que votaron por mí y viceversa. Aquí no se trata de tranzar, se trata primero de hablar con la verdad, decir las cosas que creemos”.

Así, el líder del Partido Republicano planteó, además, que “si él (Sichel) me dice que tenemos que tranzar en un Estado más grande, yo le voy a decir que no, que nosotros estamos planteando un Estado pequeño, austero, eficiente y en un gran brazo social”.

“No voy a entrar en el debate de los 25 cuestionamientos que me han hecho desde el comando de Sebastián Sichel, no tiene sentido. Él los podría haber planteado el primer día, no lo hizo (...) Nuestro adversario político es Gabriel Boric, por la ideología que representa”, agregó.

Y apuntó directamente al exministro de Desarrollo Social: “Me encantaría que Sichel tuviera la misma energía para cuestionar el programa de Gabriel Boric”.

El exparlamentario aseguró, también, que “nosotros sí hemos dicho que si él pasa a segunda vuelta nosotros vamos a estar por el bien mayor para Chile”. Y complementó con que “sería mejor que el colabore a que tengamos más parlamentarios, en vez de entrar en la discusión con los que son de su pacto electoral, que ayude a que saquemos electos más senadores, diputados y consejeros regionales”.

Consultado, finalmente, por los descuelgues de parlamentarios del Maule hacia su candidatura, el candidato del Frente Social Cristiano indicó que “agradezco a todos ellos por su apoyos, entiendo que hay una situación compleja con su candidato presidencial, porque ha hecho algunos planteamientos que ellos no comparten en distintas áreas. Por lo tanto, viendo que hay una especie de crisis en Chile Podemos Más agradecemos ese apoyo”.

Presidente Evópoli dice que consejo decidirá eventual apoyo a Kast en balotaje

Por otro lado, durante este jueves el presidente de Evópoli, Andrés Molina, rectificó sus dichos y aseguró que será el consejo general del partido el que definirá un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta.

Esto luego de que ayer el diputado por La Araucanía afirmara que “no tengo absolutamente ninguna duda de que si llega a pasar José Antonio Kast a la segunda vuelta, Evópoli va a votar por Kast”.

En así como hoy, en diálogo con Emol, indicó que los eventuales apoyos de la tienda en segunda vuelta “es una decisión que la tienen que tomar en este caso los órganos de los partidos y nosotros tenemos un órgano que es el consejo general, y yo espero que entre primera y segunda vuelta tengamos un consejo lo antes posible, que pueda definir nuestra postura”.

Agregó que “nosotros vamos a esperar la segunda vuelta antes de definir posiciones (...) Yo puedo hablar en lo personal, porque no me veo votando por un candidato comunista, pero como partido dejarlo muy claro que esto merece un consejo general, merece una mirada hacia adelante, no solamente en el ámbito de elegir el Presidente, sino de la postura que va a tomar e partido sobre cualquiera de los Presidentes elegidos y nuestra mirada a futuro de lo que significa la coalición”.