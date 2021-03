J.A. Kast en carta tras seis días internado por Covid-19: “Nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus”

Tras casi una semana hospitalizado por coronavirus, el presidente del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, dio a conocer una carta en la que hace un llamado a la unidad para enfrentar la pandemia y relata su experiencia personal como paciente de Covid-19.

“Chile necesita unidad”, es el título del texto divulgado en las redes sociales del excandidato presidencial.

“Escribo estas líneas desde el aislamiento total, conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios que me están ayudando a recuperar la capacidad pulmonar. Muchas veces me ha tocado acompañar a enfermos y personas que lo pasan mal, pero nunca en mi vida había pasado por una situación personal como ésta”, dice Kast en la carta que se publicó en su cuenta oficial en Twitter junto a una fotografía que coincide con su relato.

“Nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus. No han sido días fáciles para mí, ni para mi familia, pero no se comparan con el sufrimiento y complejidades que tienen que enfrentar la mayoría de los chilenos aquejados por este virus. He tenido la posibilidad de aislarme en mi casa, de tener una situación económica que me permite enfrentar la pandemia y la tranquilidad de poder hacerme cargo de los costos de hospitalización que implica esta enfermedad. En estas horas críticas, mi pensamiento está con todos aquellos que no han tenido esta tranquilidad, a quienes me gustaría poder aliviar en parte, de sus dificultades y angustias”, plantea Kast en su misiva, en la que advierte que “estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile”.

Kast sostiene que “es precisamente en estos momentos, cuando los liderazgos políticos deben ponerse al servicio del país, para buscar alternativas y estar a disposición del Gobierno, sea del signo que sea, en la búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis. Por estar en el lugar que estoy y sufrir en carne propia los abatimientos de esta enfermedad, quiero aprovechar esta oportunidad para sumarme a ese esfuerzo y para hacer un llamado amplio a todos los sectores políticos y personas de buena voluntad que tienen injerencia en las decisiones de sus sectores, que sumemos nuestra fuerzas para encontrar juntos el mejor camino que nos permita salir adelante”.

Expresando su respaldo al Ejecutivo por su labor, Kast expone sus reparos a un endurecimiento de las cuarentenas. “Encerrar al país por completo, solo agrava las consecuencias de angustia y desvalimiento de miles de trabajadores y emprendedores. Pero si se adopta esa medida, es indispensable que ésta vaya de la mano de auxilios para las personas y emprendedores. No es justo afirmar que el Gobierno no ha hecho nada cuando las cifras de aporte fiscal lo desmienten. Sin embargo, las nuevas restricciones implican que hay que redoblar este esfuerzo”, dice.

Además el líder del Partido Republicano pide al Congreso “una cuarentena política, dejando la contienda que divide y que se dispongan todos a trabajar en beneficio de los chilenos”.

Asimismo llama a empresarios y empleadores a “un esfuerzo adicional para enfrentar lo que esperamos sea el desafío final de esta pandemia”, argumentando que “solo en la medida en que reduzcamos la movilidad y la exposición innecesaria, vamos a lograr derrotar la curva de contagio y recuperar la normalidad”.

“Estoy convencido, y más aún después de estos días de vivir en carne propia las consecuencias de la acción de este virus, que la respuesta más efectiva a la pandemia solo la podemos lograr unidos, dejando todos nuestras diferencias e intereses de lado. La mala política tiene que acabarse y juntos, con unidad y compromiso, tenemos que ayudar a derrotar al coronavirus”, transmitió Kast.