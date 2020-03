Jackson se realiza test de Coronavirus tras reunirse con Irene Montero y Pablo Iglesias

Este jueves, el Frente Amplio confirmó que el diputado Giorgio Jackson (RD) se realizó el test de Coronavirus tras su viaje a España donde se reunió con los dirigentes políticos Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta última anunció esta jornada que dio positivo luego de someterse a la prueba.

“Como es de público conocimiento, Giorgio tuvo una reunión con Irene y con Pablo hace más de dos semanas. Como una señal de responsabilidad individual se está haciendo el test”, dijo el legislador Miguel Crispi, al ser consultado por el tema.

El diputado aclaró que Jackson no ha reportado ningún síntoma hasta el momento, por lo que se trataría de una medida de prevención.

La noticia de que la ministra Irene Montero dio positivo en la prueba del Covid-19 fue confirmado por el gobierno español durante esta jornada. “Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, explicó ella a través de sus redes sociales.

Pablo Iglesias, marido de Montero, se encuentra en cuarentena. En tanto, se anunció que tanto el líder del gobierno español, Pedro Sánchez, como el resto de su gabinete se someterían a la prueba.