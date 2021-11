Jacqueline van Rysselberghe y decisión de apoyar a JAK: “Básicamente la tomé después del debate. Sichel empezó a desconcertarnos porque la lealtad tiene que ser bilateral”

Esta mañana la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a su decisión de apoyar la candidatura de José Antonio Kast en las próximas elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre, indicando que tomó la decisión tras ver el debate presidencial Anatel de este lunes.

Si bien primero apoyó la candidatura de Joaquín Lavín, indicó, y posteriormente la de Sebastián Sichel, ésta última terminó por “desconcertarla” con sus declaraciones.

“Mi candidato inicial era Lavín, con quien también teníamos algunas diferencias (...) después de conversarlo y habernos puestos de acuerdo en un montón de temas, lo apoyamos y lo apoyamos con lealtad. Lavin perdió, ganó Sichel y también lo apoyamos con lealtad”, indicó.

“Yo de verdad pensé que (Sichel) tenía todas las opciones para poder llegar a ser Presidente de la República, pero de repente empezó a desconcertarnos porque la lealtad tiene que ser bilateral, las lealtades unilaterales no es lealtad”, agregó.

En este sentido, sostiene la senadora UDI, cuando Sichel “empezó a equivocar el adversario y empezó a golpear nuestro sector en lugar de marcar las diferencias - que son tan claras con los candidatos de izquierda, particularmente con (Gabriel) Boric - no me sentí para nada cómoda, y lo planteé claramente y públicamente. Y después no he visto un cambio de actitud”.

“Aquí nuestros adversarios están en la izquierda, son ellos los que no han sido capaces de condenar la violencia, son ellos los que consideran que en la zona macrosur no hay narcoterrorismo, son ellos los que no han querido aprobar las leyes que entregan mas facultades a las policías para que puedan justamente controlar ese orden público, son ellos los que quieren quitarle progresivamente la facultad a los papás para educar a sus hijos, son ellos con quienes tenemos las mayores diferencias, entonces son ellos nuestros adversarios políticos”, detalló.

“Y por lo tanto, en ese sentido, y en esta competencia, Kast se ha planteado como una persona que es capaz de enfrentar eso que yo creo es el mayor riesgo que tiene nuestro país”, puntualizó.

La decisión de apoyar al candidato del Partido Republicano, indicó, la tomó finalmente tras ver el debate presidencial Anatel del pasado lunes.

“A pesar de que han dicho que Kast estuvo pésimo - claro, no fue su mejor debate - pero tampoco hay que dramatizar. Yo creo que sí tuvo algunas virtudes que para mi fueron super llamativas”, sostuvo.

En este punto, destacó la senadora, durante el debate Kast planteó que los programas ‘no son las tablas de la ley y que por tanto se pueden modificar para poder adecuarlos’. “Y para mi eso me dio mucha tranquilidad porque efectivamente hay cosas que hay que modificar en ese programa para poder caber todos en el”.

En el caso de que Sichel salga para una segunda vuelta, la senadora indica que lo “va a apoyar con mucha fuerza”, puesto que “lo peor que podría pasar” es que salgan electos Boric o Provoste, que son “ideologías muy de izquierda”.

“Hay una cosa que no cambia, que la candidatura de Boric al final del día, detrás de ella esta el Partido Comunista con mucha fuerza”, agregó.