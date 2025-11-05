OFERTA ELECCIONES $990
Política

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

“La militancia comunista no se escribe con tinta ni se borra con resoluciones administrativas”, aseguró en una declaración.

José NavarretePor 
José Navarrete
MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue reaccionó en sus redes sociales a la información dada a conocer por La Tercera, respecto a que fue removido de la comisión política y de los registros de militantes del Partido Comunista (PC) por su situación procesal.

La exautoridad, que ante la reapertura de la investigación ha realizado infructuosamente una serie de intentos para recuperar su derecho a voto, publicó una declaración pública acompañada de un mensaje en X en que asegura que “pueden borrar un nombre, pero no una historia”.

“Comunista siempre, con o sin registro”, escribió.

Jadue planteó que podrán borrar su nombre del padrón, pero “la militancia comunista no se escribe con tinta ni se borra con resoluciones administrativas”.

“Nuestras convicciones se forjan en la historia, y en luchar por la construcción de una sociedad más justa para los pueblos de Chile y del mundo. Agradezco las expresiones de solidaridad de mis compañeros y compañeras, y reitero mi compromiso a seguir luchando por la emancipación de la clase trabajadora, por alcanzar una democracia y por plena conquistar las transformaciones que permitan la construcción de una sociedad socialista”, indicó.

Formalización y acusación

En mayo de 2024, Jadue fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputado de delitos reiterados de fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal.

En junio de este año, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó acusación en su contra. Ello motivó un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que, en septiembre, suspendió sus derechos políticos, lo excluyó del padrón electoral y, por ende, lo inhabilitó para competir por un escaño como diputado del distrito 9.

Desde el Servicio Electoral explicaron que “una de las consecuencias de la inhabilitación del derecho a sufragio en el registro electoral es la eliminación automática del registro de afiliados a los partidos políticos“.

Por consiguiente, Jadue ya no es militante de la tienda de la hoz y el martillo.

