Confirmado: Jaime Mulet (FRVS) presidirá comisión que revisa la AC contra Diego Pardow

Este martes, los integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Diego Pardow acordaron nombrar a Jaime Mulet (FRVS) como presidente de la instancia.

Además del regionalista verde, la comisión está integrada por los diputados de oposición Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN) y los oficialistas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA).

Como señaló La Tercera, la apuesta de la oposición es ponerla en tabla antes de las elecciones de 16 de noviembre, para lo cual entabló conversaciones para alzar al diputado Mulet como carta para presidir la instancia revisora, con el compromiso de que apure la discusión del libelo.

A pesar de que es un legislador oficialista, Mulet ha sido crítico del rol de Pardow y desde la negociación parlamentaria está molesto por el Ejecutivo.

A juicio del gobierno y del oficialismo, antes de la elección el escenario es mucho más adverso para el exministro. Por lo tanto, se desatará una discusión reglamentaria sobre si se puede obligar a la sala votar antes de la elección, ya que la misma ley señala que son seis días “transcurridos” desde la comparecencia del acusado.

Pardow arriesga la prohibición de ejerer cargos públicos, sea o no de elección popular, por 5 años. De aprobarse, apartaría a Pardow de las clases que dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, casa de estudios de la que egresó y en la que hizo clases desde 2008 hasta 2022, cuando asumió la cartera de Energía.