Jaime Quintana (PPD) analiza derrota de Jeannette Jara tras comité político ampliado: “El gobierno tuvo alguna responsabilidad, desde luego”

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, afirmó que parte de la responsabilidad en la derrota de Jeannette Jara contra José Antonio Kast, se debe al desempeño del gobierno, al no haber escuchado a los alcaldes oficialistas y también a la falta de capacidad de comunicar los avances concretados.

Las declaraciones del timonel de la colectividad se produjeron luego del comité político ampliado con el Presidente Gabriel Boric, en La Moneda, donde se analizó el resultado electoral de ayer, en que José Antonio Kast venció a Jeannette Jara por un abrumador resultado, con un 58 % frente a un 42 %, respectivamente.

En ese escenario, es que Quintana hizo su diagnóstico respecto a la derrota de la candidata de la izquierda, apuntando contra el propio gobierno.

Consultado respecto al contenido del encuentro y si se expresaron críticas al Mandatario, Quintana afirmó que “más que crítica, esta es una primera jornada de reflexión honesta, sincera, autocrítica, pero también pensando en el futuro de nuestro sector, esperamos, por cierto, conformarnos también hacia el futuro (...)”.

Asimismo, Quintana reveló cuál fue el diagnóstico del propio Boric y sostuvo: “El presidente Boric est a bleció que el gobierno es un f a ctor más de a nálisis, y por lo t a nto a hor a h a y que ver respons a bilid a des, pero es un f a ctor más, es n a tur a l”.

“Claro, aquí se instala esto de que cada elección, donde ha habido alternancia a las últimas cinco elecciones, es como un plebiscito al gobierno de turno. Bueno, en los hechos puede parecer así, pero el rigor no debiera serlo, todos somos responsables, y finalmente esto termina siendo una especie de plebiscito al gobierno”, planteó en senador por la Región de La Araucanía.

A renglón seguido, añadió que “el gobierno tuvo alguna responsabilidad, desde luego, porque si no logramos comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad, que es mucho, 70 leyes, (...), entonces la pregunta es, ¿qué nuevo podría hacer el nuevo gobierno en materia de seguridad? Y por lo tanto, ahí tuvimos problemas de cómo se comunica cosas que se hicieron bien".

Respecto a los problemas de comunicación, Quintana afirmó que “hay problemas de experiencia, sin duda, pero yo creo que es muy prematuro para ser tan tajante en la responsabilidad".

“Lo importante es que hay voluntad, yo también agregaría, creo que es importante escuchar mucho a los alcaldes. Si hemos perdido votación popular, en el territorio, creo que lo mejor es escuchar a los alcaldes serenamente y para eso también hay que ponerse iniciativas con plazos determinados", planteó.

Articular nueva oposición desde 11-M

En la misma, el senador Quintana afirmó que el bloque compuesto por el Socialismo Democrático y los otros partidos oficialistas, ya trabajan en un nuevo bloque opositor, rol que ocuparán desde el próximo 11 de marzo, cuando asuma Kast.

“También hay un sentido de unidad para el futuro, esta mañana los partidos en general han establecido una coordinación permanente, lo que fue esta alianza que encabezó Jeannette Jara durante este tiempo en esta campaña, rol que todos también valoramos en esta instancia reciente, el rol de Jeannette Jara fue valorado por todos los partidos, por el esfuerzo que hizo, por el coraje. El resultado de Jara estaba cuesta arriba, eso lo sabían todos, pero ella tenía una perseverancia, una fuerza y también una mirada de unidad muy amplia que no se había visto antes”, afirmó.

“Entonces yo creo que aquí hay una oposición, la que va a iniciar su trabajo el 11 de marzo, que está partiendo muy bien, con una reflexión serena, entendiendo que las responsabilidades son muchas (...) si al gobierno, por supuesto, le caben algunas responsabilidades, pero no todas, tampoco hay que ser injusto en eso, y también los partidos tenemos que hacer lo propio", señaló.