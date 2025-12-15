SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jaime Quintana (PPD) analiza derrota de Jeannette Jara tras comité político ampliado: “El gobierno tuvo alguna responsabilidad, desde luego”

    El presidente del PPD, señaló que hubo problemas para comunicar "cosas que se hicieron bien" durante la administración de Gabriel Boric. Además dijo que para reconquistar al electorado en los territorios hay que "escuchar mejor a los alcaldes".

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    David Tralma
    08/09/2025 - JAIME QUINTANA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, afirmó que parte de la responsabilidad en la derrota de Jeannette Jara contra José Antonio Kast, se debe al desempeño del gobierno, al no haber escuchado a los alcaldes oficialistas y también a la falta de capacidad de comunicar los avances concretados.

    Las declaraciones del timonel de la colectividad se produjeron luego del comité político ampliado con el Presidente Gabriel Boric, en La Moneda, donde se analizó el resultado electoral de ayer, en que José Antonio Kast venció a Jeannette Jara por un abrumador resultado, con un 58 % frente a un 42 %, respectivamente.

    En ese escenario, es que Quintana hizo su diagnóstico respecto a la derrota de la candidata de la izquierda, apuntando contra el propio gobierno.

    Consultado respecto al contenido del encuentro y si se expresaron críticas al Mandatario, Quintana afirmó que “más que crítica, esta es una primera jornada de reflexión honesta, sincera, autocrítica, pero también pensando en el futuro de nuestro sector, esperamos, por cierto, conformarnos también hacia el futuro (...)”.

    Asimismo, Quintana reveló cuál fue el diagnóstico del propio Boric y sostuvo: “El presidente Boric estableció que el gobierno es un factor más de análisis, y por lo tanto ahora hay que ver responsabilidades, pero es un factor más, es natural”.

    “Claro, aquí se instala esto de que cada elección, donde ha habido alternancia a las últimas cinco elecciones, es como un plebiscito al gobierno de turno. Bueno, en los hechos puede parecer así, pero el rigor no debiera serlo, todos somos responsables, y finalmente esto termina siendo una especie de plebiscito al gobierno”, planteó en senador por la Región de La Araucanía.

    A renglón seguido, añadió que “el gobierno tuvo alguna responsabilidad, desde luego, porque si no logramos comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad, que es mucho, 70 leyes, (...), entonces la pregunta es, ¿qué nuevo podría hacer el nuevo gobierno en materia de seguridad? Y por lo tanto, ahí tuvimos problemas de cómo se comunica cosas que se hicieron bien".

    Respecto a los problemas de comunicación, Quintana afirmó que “hay problemas de experiencia, sin duda, pero yo creo que es muy prematuro para ser tan tajante en la responsabilidad".

    “Lo importante es que hay voluntad, yo también agregaría, creo que es importante escuchar mucho a los alcaldes. Si hemos perdido votación popular, en el territorio, creo que lo mejor es escuchar a los alcaldes serenamente y para eso también hay que ponerse iniciativas con plazos determinados", planteó.

    Articular nueva oposición desde 11-M

    En la misma, el senador Quintana afirmó que el bloque compuesto por el Socialismo Democrático y los otros partidos oficialistas, ya trabajan en un nuevo bloque opositor, rol que ocuparán desde el próximo 11 de marzo, cuando asuma Kast.

    “También hay un sentido de unidad para el futuro, esta mañana los partidos en general han establecido una coordinación permanente, lo que fue esta alianza que encabezó Jeannette Jara durante este tiempo en esta campaña, rol que todos también valoramos en esta instancia reciente, el rol de Jeannette Jara fue valorado por todos los partidos, por el esfuerzo que hizo, por el coraje. El resultado de Jara estaba cuesta arriba, eso lo sabían todos, pero ella tenía una perseverancia, una fuerza y también una mirada de unidad muy amplia que no se había visto antes”, afirmó.

    “Entonces yo creo que aquí hay una oposición, la que va a iniciar su trabajo el 11 de marzo, que está partiendo muy bien, con una reflexión serena, entendiendo que las responsabilidades son muchas (...) si al gobierno, por supuesto, le caben algunas responsabilidades, pero no todas, tampoco hay que ser injusto en eso, y también los partidos tenemos que hacer lo propio", señaló.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesJaime QuintanaPPDLa MonedaGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Reforma de pensiones ha permitido acceder a 438 mil personas a la extensión del seguro de lagunas

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Lo más leído

    1.
    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    2.
    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    3.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    4.
    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    5.
    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución
    Chile

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco
    Negocios

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”
    El Deportivo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?
    Mundo

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro