Jara-Boric: el gradual acercamiento que la pasó de perfecta desconocida a ministra estrella

A fines de 2021, en plena pandemia, el entonces presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, fue la primera persona que le mencionó al entonces presidente electo, Gabriel Boric (39), el nombre de Jeannette Jara (51).

Para el dirigente comunista -quien falleció en 2023 producto de las secuelas del Covid 19- fue una sorpresa que Boric no la conociera, ya que en su calidad de diputado, el exdirigente estudiantil había sido miembro de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, justo cuando Jara era subsecretaria de Previsión Social, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En momentos en que el presidente electo comenzaba a delinear su primer gabinete, Teillier le propuso a Jara como carta ministerial, junto a otros nombres, como Jaime Gajardo -actual ministro de Justicia- y Bárbara Figueroa -hoy secretaria general del PC-.

Pese a que el entonces timonel comunista no escatimó en elogios a Jara, de quien destacó su disciplina, capacidad de trabajo, moderación y simpatía, Boric en un principio se inclinó por Gajardo como ministro del Trabajo y Previsión Social.

La abogada y administradora pública no sólo era una perfecta desconocida para el Mandatario, también entre ambos los separaba una diferencia generacional de aproximadamente 12 años. Mientras ella había presidido la Feusach en 1997, donde lideró extensos paros contra el gobierno de Eduardo Frei, el actual Gobernante presidió la Fech en 2011, en medio de la movilización estudiantil.

A pesar de las pocas cosas que los unían, el exlíder frenteamplista guardaba un especial respeto intelectual y político por Teillier y finalmente se inclinó por la actual candidata presidencial, que hoy juega como favorita para ganar las elecciones primarias.

En su decisión también fue determinante el apoyo de Camila Vallejo, una de las dirigentas comunistas más cercanas a Boric, quien había jugado un rol protagónico en su campaña y que posteriormente fue nombrada ministra vocera de gobierno, cargo que ocupa hasta hoy.

En una entrevista en Mega, en 2023, Jara contó que se encontraba en el cumpleaños de una amiga cuando atendió un número desconocido. Era Boric. Según sus propias palabras, primero pensó: “¿Me estarán agarrando para el leseo mis amigos?”.

Buscó rápidamente un escritorio para escuchar con atención la propuesta, tras lo cual volvió a la celebración con evidente preocupación, lo que no pasó desapercibido para sus amigas, a quienes no les reveló la conversación ni el ofrecimiento que marcaría su carrera política.

Tras el telefonazo, y pese a que hablaron un par de veces más y a los intentos de Jara por reunirse con el mandatario electo antes de que anunciara su gabinete, sólo se vieron las caras por primera vez el viernes 21 de enero de 2021, día en Boric anunció a su primer equipo de ministros en una actividad en el Museo de Historia Natural.

Muy al estilo de la cultura PC, la dirigenta oriunda de la población El Cortijo, en Conchalí, no le comentó a nadie que sería nombrada ministra, y su familia, incluso su mamá, y amigos se enteraron mientras veían la ceremonia por televisión.

Esa misma mañana, en el parque en Quinta Normal, Jara marcó un estilo moderado, que comenzaría a alejarla progresivamente del ala dura de su partido, liderada por Daniel Jadue y, a la inversa, a acercarla al ministro de Hacienda, Mario Marcel y a los parlamentarios de oposición y empresarios.

La flamante titular del Trabajo enfatizó ese día que el sistema de pensiones no sufriría un desmantelamiento y que los ahorros de los trabajadores estarían protegidos. “Los fondos que ya están ahorrados no se van a tocar”, afirmó, aunque remarcó su discurso anti AFP. Y delineó su hoja de ruta, señalando que su gestión se focalizaría en avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas, reformar el sistema previsional y fortalecer el empleo.

La primera reunión bilateral entre ambos se produjo en la casona del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, donde el frenteamplista preparó su llegada a La Moneda, el 11 de marzo de 2022.

En la foto de octubre de 2022, en plena pandemia, el Presidente participa de la ceremonia de avances del proyecto de 40 horas laborales, uno de los grandes logros de Jara. MARIO TELLEZ

Asados en Cerro Castillo

Pese a su carácter cálido y amistoso , desde el primer día que Jara llegó como ministra al frío edificio de Huérfanos 1273 mantuvo por un largo tiempo una relación “muy formal” con el Presidente. Cercanos a ella cuentan que cada vez que recibía una llamada de Boric y ella se encontraba acompañada de sus asesores u otras personas, pedía que la dejaran sola.

Un episodio que se repitió varias veces -cuentan- fue que el Presidente la llamaba mientras iba rumbo al Congreso en Valparaíso, acompañada de sus principales asesores. “Ella pedía al chofer que, con cuidado, se estacionara en la berma y les pedía a sus acompañantes que bajaran del auto, o viceversa, ella salía a hablar”, relata.

Las tratativas en torno a la reforma previsional y la concreción de la Ley 40 horas, el aumento del salario mínimo, el fortalecimiento del seguro de cesantía y la Ley Karin, entre otras iniciativas, fueron acercando al Presidente a una de sus ministras que concretaría los mayores logros de su administración.

Un rol clave en el acercamiento Boric-Jara lo jugó el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán (FA), quien llegó al Segundo Piso de La Moneda el 9 de enero de 2023.

El sociólogo es uno de los mejores amigos de Jara, ambos fueron compañeros de curso en el Liceo Valentín Letelier (Recoleta) e ingresaron juntos -entre los 14 y 15 años- a militar en las Juventudes Comunistas (Jara luego pasó al PC y Durán abandonó el partido para sumarse más tarde al Movimiento Autonomista).

Otro de sus colaboradores cuenta que Jara al principio no participó en los asados que organizaba el Presidente con sus colaboradores y amigos más cercanos, pese a ser invitada en un par de ocasiones. “Ella no se sentía parte de ese mundo, en que se mezclaba la amistad más personal con el trabajo”.

Pero la misma fuente cercana a la exministra cuenta que, a mediados de 2023, tras una reunión del gabinete en Cerro Castillo, Boric le pidió personalmente a ella que se quedara, lo cual produjo un punto de inflexión. “A esa altura ya se había forjado una relación de más confianza”.

Después vinieron varios asados en la casona viñamarina en los que Jara participó y se quedó a alojar, porque al día siguiente tenía actividades en el Congreso, en Valparaíso, precisan.

Pero fue la reforma previsional la que, paradójicamente, también tensionó las relaciones Boric-Jara. Urgido con los tiempos, el lunes 4 de noviembre del año pasado, el Jefe de Estado le puso una fecha límite al despacho de su proyecto estrella, lo cual hizo recordar el plazo que el expresidente Ricardo Lagos impuso en 2000 a Michelle Bachelet -entonces ministra de Salud- para terminar en tres meses con las “colas” en los consultorios municipales.

Jara, quien abogaba por una reforma profunda, incluida una AFP estatal, defendió su postura ante el Presidente, quien la empoderó para negociar con la oposición y concordar posiciones con Marcel.

“A mí me preocupaba más poder tener una buena relación con el ministro de Hacienda que con los empresarios. Sabía de las antiguas tensiones que existieron entre ministros del Trabajo y de Hacienda, y estaba clara de que para poder avanzar se requerían los dos ministerios. Por eso me preocupé, y creo que Mario también, sin ninguno de los dos declararlo, de tratar de tener una buena relación y así se dio. No exenta de diferencias, pero siempre se lograron procesar bien”, contó Jara a La Tercera en mayo pasado.

Vallejo y Jara en una actividad donde dieron inicio a la implementación gradual de la Ley de 40 horas -presentada por la vocera cuando fue diputada-. KARIN POZO/ATONCHILE

Vallejo, su aliada

Rápidamente, Vallejo (37) puso todas sus fichas a su “compañera”, convirtiéndose -hasta hoy- en la principal aliada de Jara en un gabinete en que Apruebo Dignidad (PC y Frente amplio) y el Socialismo Democrático competían por la hegemonía del gobierno y del oficialismo, y que rápidamente comenzaron a mostrarse los dientes.

La geógrafa -quien hoy se encuentra en la fase final de su posnatal- fue quien influyó ante Boric para que Jara llegara al comité político y fue quien enfrentó los principales conflictos entre La Moneda y la directiva de Carmona, de los cuales la titular del Trabajo se mantuvo al margen, estratégicamente.

“Ella siempre apañó a Jara en el comité político y ante el Presidente”, señala una asesora de Vallejo.

La ministra secretaria general de gobierno también fue clave en momentos en que la dupla Carmona-Jadue intentó bloquearle el camino interno para que fuese candidata, bajo la premisa de que en estas elecciones estaba en juego el control interno del PC y no la presidencial y que Jara no representaba fielmente las posturas de la colectividad -fijadas en su último Congreso-, entre ellas, la postura frente a Cuba y el régimen de Maduro.

Pero la principal lucha que dieron ambas secretarias de Estado del PC al interior de La Moneda y, a ratos, enfrentándose al Segundo Piso, fue que se le reconociera el rol en la aprobación de la reforma. En la previa de las primarias, a Boric se le habría recomendado “empatar” los reconocimientos entre Jara y Marcel para mantener el equilibrio entre los dos bloques de gobierno.

La noche del pasado 9 de abril, después de que Jara lograra el respaldo presidencial del comité central de su partido, a contrapelo de Carmona y el exalcalde de Recoleta, fue Vallejo quien le hizo un contacto con Boric -quien se encontraba en una escala de vuelta a Chile tras su periplo a China- para que conversaran sobre su salida del gabinete.

La mañana del pasado martes 12 de abril, el Presidente realizó el cambio de gabinete en el Salón Montt Varas para concretar la salida de Jara, con la misma pompa que había tenido la de su par de Interior, Carolina Tohá, un mes antes.

En esa oportunidad, Boric destacó su “capacidad de generar acuerdos sin perder nunca el sentido del humor, el sentido de urgencia, la vocación de trabajo, siempre en equipo, ya sea en el contexto de la reforma de pensiones que tanto costó sacar adelante”. Y mirándola directamente, el Mandatario le dijo: “Jeannette, sé que tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza”.

Durante la campaña de las primarias, Jara ha mantenido contacto directo con Boric, al igual que con Bachelet. Incluso, pensó en ir a conocer a Violeta, la hija del Presidente y la basquetbolista Paula Carrasco, al Hospital Clínico de la U. de Chile, pero desistió, ya que podría ser mal interpretado ad portas de la elección de hoy.