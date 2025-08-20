Jara por salida de Valenzuela: “Es una decisión del Presidente y sus razones tendrá a la vista”

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó la decisión del Presidente Gabriel Boric, quien le pidió la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), la tarde de este miércoles.

“Es una decisión del Presidente de la República”, respondió al ser consultada por la situación, que en primer término se produjo debido al quiebre que tuvo que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única.

“Todos pueden tener una opinión, pero nadie se puede meter a una decisión privativa de los presidentes de la República. Y sus razones tendrá a la vista”, argumentó la abanderada del oficialismo.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet, timonel de FRVS, aseveró que “ojalá no ocurra (la salida de Valenzuela), porque dañaría la candidatura de Jara, creo que sería una torpeza casi infantil”.