Jara reflexiona sobre su desempeño en debate y afirma que recortes fiscales de Kast “van a afectar los derechos sociales”

La candidata oficialista Jeannette Jara manifestó su satisfacción con su desempeño en el debate de este domingo televisado por T13, tras la dura evaluación que realizó en septiembre sobre su paso por el primer foro presidencial emitido por Chilevisión.

En esa oportunidad el tono confrontacional contra José Antonio Kast le jugó una mala pasada y ella misma reconoció que “pudo haber sido mejor”.

“La verdad, no había estado en una situación en la que casi todos los panelistas me interpelaran permanentemente. Pensé que esto iba a ser para presentar propuestas a la gente. Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones cruzadas, pero claro, la responsabilidad es mía, así que la veo bien autocríticamente", expresó Jara en septiembre.

Una vez que finalizó el foro presidencial de T13, la representante del oficialismo destacó: “Creo que es importante tener claro que cuando hay capacidad autocrítica, esa capacidad autocrítica se tiene que complementar con mejoras. En mi caso creo que funcionó de buena manera y yo estoy contenta por el desempeño”.

Respecto a la consulta sobre si su participación de este domingo podría incidir favorablemente en su carrera por La Moneda, la exministra señaló: “Sobre si mueve o no la aguja, la verdad es que es algo que van a decidir los votantes. Yo lo único que espero es que se den más instancias como esta para poder informar de propuestas”.

Santiago, 26 de octubre 2025. Se emite "El debate", en el que participan los ocho candidatos a la Presidencia de la Republica.

Además de este repaso, la candidata emplazó a nuevamente a Kast por los recortes fiscales que promete en su programa y aseguró que sí afectará a los beneficios sociales, pese a que el republicano defiende lo contrario.

“Hoy la subvención escolar más la alimentación, que beneficia a 1.800.000 niños del país, alcanza 5.400 millones de dólares. Hay 600.000 jóvenes con la gratuidad universitaria, yo no sé si están pensando rebajarle a ellos, pero estamos hablando ahí de 2.700 millones de dólares. Entonces son magnitudes que están proponiendo reducir el gasto que realmente van a afectar la vida de la gente. Yo espero que también esas cosas se puedan transparentar en los próximos debates porque mi aspiración es que la gente vote realmente informada", concluyó.

Los emplazamientos no se agotaron en el republicano y también interpeló a Johannes Kaiser por su postura sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Dice que la PGU fue mala, pero ahora propone que la PGU se dé con mayor razón a las mujeres que tienen hijos. Quedé media confundida yo, porque en realidad en el programa como que dice que las mujeres que tienen hijos pueden acceder a la PGU. Aquí nos dijo que iba a sumar la PGU una cifra adicional a las mujeres que tenían hijos. Entonces, no entiendo muy bien qué es lo que nos quiere decir. Hay una contradicción vital entre lo que dijo, lo que está escrito y lo que volvió a decir”, sostuvo Jara.