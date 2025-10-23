Jara reitera que acusación constitucional contra Pardow es una “decisión autónoma” de los parlamentarios

La candidata oficialista Jeannette Jara reiteró su postura sobre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien está bajo el escrutunio de los parlamentarios por los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Esta semana la militante PC dio luz verde al libelo acusatorio, y aunque expresó sus aprensiones, indicó: “S i los diputados así lo deciden, están en su derecho. La situación es suficientemente grave para dar cualquier opción”.

Lineamiento que replicó este jueves en conversación con Mucho Gusto, donde afirmó: “Si los parlamentarios quieren acusar o iniciar esta comisión investigadora a Diego Pardow, es su decisión. Es una cosa autónoma”.

Sin embargo, también transparentó sus preocupaciones. “Lo único que veo es que si esto se hace cerca de las elecciones, a lo mejor se transforme más en un debate entre nosotros que a la gente no le soluciona en nada el tema de la luz".

Dejando a un lado el futuro de la AC, la candidata puso ánfasis en la gravedad del error tarifario y las responsabilidades administrativas.

“A uno le pasan cosas cuando uno gestiona. No es que salga todo perfecto. Ocurren decisiones que a veces no eran la más acertada o que alguien se equivocó en algo, que hubo un error aquí, pero uno lo corrige. Ese es el punto. Si aquí nadie es infalible y estas decisiones y tareas no son fáciles, pero para cargos técnicos hay que tener experticia técnica, no solo política“, sostuvo.

“Hay que aprender a asumir cuando uno se equivoca y corregir”, concluyó la candidata.