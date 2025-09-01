SUSCRÍBETE
Política

Jeannette Jara hace llamado “a la responsabilidad” tras tensa semana en su campaña y pide “ser un aporte más que estar dividiendo”

Desde Coyhaique, la abanderada del pacto "Unidad por Chile" abordó la reunión sostenida con los presidentes de partidos, tras una semana de desencuentros marcados por los dichos de Lautaro Carmona contra el exministro Marcel.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Jeannette Jara. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, abordó este lunes la semana de desavenencias que tensionaron las relaciones al interior del comando, e hizo un llamado a la responsabilidad y a no estar “dividiendo” durante su gira por Coyhaique, en la Región de Aysén.

Cabe recordar que el desencuentro surgió luego de las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda Mario Marcel, quien es cercano al Partido Socialista (PS). En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que Marcel “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, lo que a su parecer habría impedido avanzar en la agenda del gobierno de Gabriel Boric. Además apuntó a un “desgranamiento” tras su salida del Ejecutivo.

Las declaraciones de la abanderada presidencial del pacto “Unidad por Chile” se dan en medio de su gira por el país, con la que pretende tener una serie de encuentros ciudadanos. En esa línea, Jara afirmó que la reunión de ayer se concentró en la evaluación de la gira nacional y una proyección de la campaña.

“Pero también se tocaron temas de contingencia, eso es evidente. Creo que es bueno conversar los temas, porque el desafío que nosotros tenemos como coalición, es que somos nueve partidos políticos distintos, entonces tenemos algunas cosas en común, pero en otras nos diferenciamos, pero la idea es que esas diferencias no sean lo principal”, afirmó Jara consultada por el contenido de la cita.

“Entonces estuvo bien, con espacios de sinceridad y un llamado a la responsabilidad, en que cada uno tiene que ser un aporte a la campaña más que estar dividiendo”, señaló Jara respecto a una reunión sostenida con los presidentes de los partidos de la coalición que respaldan su candidatura.

Planes para la Región de Aysén

Durante su llegada a un encuentro que sostuvo con adherentes en la Plaza de Armas de Coyhaique, Jara también abordó las necesidades de la zona.

“Vengo a la región, preocupada por poder fortalecer la conectividad que creo es un tema relevante y ojalá podamos ampliar la actividad turística, se pueda consolidar de la ampliación de Balmaceda, los nuevos metros cuadrados son indispensables y fortalecer el cumplimiento de la salmonicultura con una mirada más descentralizada”, afirmó respecto a sus planes para la región.

Jara calificó como “hermosa” la región y también abordó la necesidad de contar con mejoras en la capacidad de salud y en la llegada de médicos especialistas.

“Sé el rol que aquí juega el empleo público y me gustaría mucho que las obras de inversión pública se pudieran ejecutar más aceleradamente”, agregó.

También apuntó contra la ampliación de Balmaceda. “Estoy atenta a su demora y ampliación. Creo que es relevante acelerarlo, porque creo que acá hay tremendo potencial turístico”, dijo Jara, con lo que apunta a aumentar de un millón a tres millones los visitantes.

Entre los desafíos pendientes, Jara afirmó que en la zona “en materia de poder regular de mejor manera el uso de elementos contaminantes de calefacción, mayor habitabilidad para las viviendas y yo espero que en mi eventual gobierno que se termine la ejecución de las 800 casas que están en curso, más las 650 que queremos comprometer para ese período”.

